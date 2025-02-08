المرور السعودي يعلن بدء تطبيق مخالفات مرورية جديدة تؤدي لحجز السيارة في الرياض وجدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق قائمة جديدة من المخالفات المرورية في مدينتي الرياض وجدة اعتبارًا من اليوم، حيث ستؤدي هذه المخالفات مباشرة إلى حجز المركبة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخاطئة على الطرق.

كتب محمد سعد – اعلنت الادارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن قائمة محدثة للمخالفات المرورية التي تستوجب حجز المركبات في مدينتي الرياض وجدة.

إقرأ ايضاً : المرور السعودي يرفع قيمة مخالفة الوقوف الممنوع وتفعيل رصد ساهر بدءًا من اليوم

من اليوم هذه المخالفات المرورية في الرياض وجدة تسبب حجز السيارة

وذلك في اطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.

المخالفات التي تستوجب حجز المركبة

وفقًا للائحة الجزاءات والمخالفات المرورية الصادرة عن وزارة الداخلية، هناك عدة مخالفات تستوجب حجز المركبة حتى ازالة المخالفة، من ابراز هذه المخالفات:

سير المركبة بدون لوحات او بدون لوحة خلفية: يعد قيادة المركبة دون لوحات تعريفية او بدون اللوحة الخلفية من المخالفات الجسيمة التي تستوجب حجز المركبة حتى يتم تصحيح الوضع.

استخدام لوحات غير عائدة للمركبة او لوحات غير نظامية: استخدام لوحات لا تخص المركبة او غير صادرة من الجهات المختصة يؤدي الى حجز المركبة حتى ازالة المخالفة.

تركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الرسمية او مركبات الطوارئ: تركيب تجهيزات في المركبة تجعلها تشبه المركبات الرسمية او مركبات الطوارئ يعتبر مخالفة تستوجب الحجز حتى ازالة هذه التجهيزات.

طمس او محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة: اي محاولة لتغيير او اخفاء معالم التعريف بالمركبة، مثل رقم الهيكل او اللوحات، تؤدي الى حجز المركبة حتى ازالة المخالفة.

قيادة المركبة تحت تأثير مسكر او مخدر او عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها: تعتبر هذه المخالفة من اخطر المخالفات المرورية وتستوجب حجز المركبة فورًا.

تجاوز اشارة المرور الضوئية اثناء الضوء الاحمر: يعد تجاوز الاشارة الحمراء من المخالفات التي تؤدي الى حجز المركبة.

قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير: القيادة في الاتجاه المعاكس تعرض السائق والآخرين لخطر كبير وتستوجب حجز المركبة.

المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة: هذا السلوك يعتبر تهورًا ويؤدي الى حجز المركبة.

تجاوز السرعة المحددة باكثر من خمسة وعشرين كيلومترًا في الساعة: تجاوز السرعة بهذا المقدار يعرض السائق للمخالفة وحجز المركبة.

التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات: هذا السلوك يعتبر خطرا ويستوجب حجز المركبة.

الوقوف على خطوط السكة الحديدية: يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة تؤدي الى حجز المركبة.

عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة: عدم تأمين الحمولة بشكل صحيح يعرض السائق والمركبة للمخالفة والحجز.

القيام باعمال على الطرق قبل التنسيق مع الادارة المختصة: اي اعمال تجرى على الطرق دون تنسيق مسبق تعتبر مخالفة وتستوجب حجز المركبة.

عدم الوقوف تمامًا عند اشارة (قف): عدم الامتثال لاشارة التوقف يعرض السائق للمخالفة وحجز المركبة.

عدم اعطاء افضلية بالوقوف وقوفًا تامًا عند اشارة (امامك افضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الافضلية: هذا السلوك يعتبر مخالفة ويؤدي الى حجز المركبة.

عدم اعطاء الافضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول الى تقاطع متساوي الافضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك اشارات اولوية: عدم الامتثال لهذه القاعدة يعرض السائق للمخالفة وحجز المركبة.

عدم اعطاء الافضلية للسيارات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود اشارة افضلية: هذا السلوك يعتبر مخالفة ويؤدي الى حجز المركبة.

عدم التقيد باشارات رجل الامن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم اعطاء اشارته الافضلية على الاشارات الضوئية: عدم الامتثال لتعليمات رجل الامن يعرض السائق للمخالفة وحجز المركبة.

عدم اعطاء الافضلية للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حالة عدم وجود اشارات ضوئية او رجل امن يوجه السير: هذا السلوك يعتبر مخالفة ويؤدي الى حجز المركبة.

قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والانوار او ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر: هذا التصرف يعتبر مخالفة جسيمة وتستوجب حجز المركبة حتى ازالة المخالفة.

عدم استخدام الانوار اللازمة عند السير او في الاحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة: عدم استخدام الانوار في هذه الحالات يعرض السائق للمخالفة وحجز المركبة.

قيادة المركبة داخل الانفاق بدون اضاءة انوارها: هذا السلوك يعتبر مخالفة ويؤدي الى حجز المركبة.

تتراوح الغرامات المالية لهذه المخالفات بين 500 ريال و900 ريال، بالإضافة الى حجز المركبة حتى ازالة المخالفة.

اجراءات الافراج عن المركبة المحجوزة

عند حجز المركبة بسبب احد المخالفات المذكورة، يجب على المالك اتباع الاجراءات التالية للافراج عنها:

تسديد قيمة المخالفة: يجب على المالك دفع الغرامة المالية المقررة للمخالفة المرتكبة.

ازالة المخالفة: يجب تصحيح الوضع الذي ادى الى حجز المركبة حتى يتم الافراج عنها، مثل ازالة التعديلات غير النظامية، تركيب اللوحات النظامية، او اصلاح الاعطال التي تشكل خطرا على السلامة المرورية.

مراجعة ادارة المرور المختصة: يتوجب على مالك المركبة التوجه الى الادارة العامة للمرور في المدينة التي تم فيها الحجز، سواء الرياض او جدة، مصطحبا معه الاوراق الرسمية للمركبة واثبات دفع المخالفة.

استلام اشعار الافراج عن المركبة: بعد استيفاء جميع المتطلبات، يتم اصدار اشعار رسمي بالافراج عن المركبة، والذي يستخدم لاستعادتها من موقع الحجز.

الالتزام بعدم تكرار المخالفة: تحذر الادارة العامة للمرور من تكرار المخالفات التي تؤدي الى حجز المركبة، اذ يمكن ان تترتب عليها عقوبات اكثر صرامة في حال تكرارها، بما في ذلك مضاعفة الغرامات او سحب رخصة القيادة.

جهود الادارة العامة للمرور في تعزيز السلامة المرورية

تأتي هذه الاجراءات في اطار الجهود المستمرة التي تبذلها الادارة العامة للمرور لضبط الحركة المرورية والحد من الحوادث التي تتسبب بها المخالفات الجسيمة.

وتعتمد المملكة على انظمة مراقبة متطورة تشمل كاميرات الرصد الآلي (ساهر) والدوريات المرورية، لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.

كما تواصل الادارة العامة للمرور تنفيذ حملات توعوية تهدف الى تعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين والمشاة على حد سواء، حيث تنشر باستمرار ارشادات توعوية عبر منصاتها الرسمية، اضافة الى التعاون مع وسائل الاعلام لنشر الوعي باهمية الالتزام بانظمة المرور حفاظا على سلامة الجميع.

تفاعل الجمهور والتوعية بالمخالفات

لاقى اعلان قائمة المخالفات التي تستوجب حجز المركبة تفاعلا واسعا من قبل المواطنين والمقيمين، حيث عبر البعض عن تأييدهم لهذه الاجراءات لضبط السلوكيات المرورية الخطرة، في حين طالب اخرون بالمزيد من التوعية حول المخالفات التي قد لا يكون بعض السائقين على دراية بها.

ودعت الادارة العامة للمرور السائقين الى متابعة التحديثات المستمرة حول الانظمة المرورية عبر موقعها الالكتروني الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان الامتثال التام للانظمة واللوائح المرورية.

مخاطر المخالفات المرورية على السلامة العامة

اشارت الاحصائيات الاخيرة الى ان المخالفات المرورية مثل تجاوز الاشارة الحمراء، القيادة بسرعات عالية، والتجاوز الخاطئ، تعد من ابراز الاسباب المؤدية للحوادث المميتة على الطرق السعودية.

ولهذا، تؤكد الادارة العامة للمرور ان تشديد العقوبات، بما في ذلك حجز المركبات المخالفة، يهدف الى خفض معدلات الحوادث وتحقيق اعلى مستويات السلامة المرورية.

أكدت الادارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ان بعض المخالفات المرورية في الرياض وجدة تستوجب حجز المركبة، كقيادتها دون لوحات، او تحت تأثير مواد محظورة، او السير في الاتجاه المعاكس.

ووضحت ان الافراج عن المركبات المحجوزة يتطلب تسديد المخالفات وتصحيح الاوضاع المخالفة، مشددة على اهمية الالتزام بانظمة المرور حفاظا على سلامة الجميع.

تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى رفع مستوى الالتزام بالقوانين المرورية، والحد من الحوادث، وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة لدى السائقين، مما يساهم في تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا في مختلف مناطق المملكة.