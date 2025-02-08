الموارد البشرية تعلن رسميًا: إجازة يوم التأسيس لمدة 3 أيام إلزامية لموظفي هذه الجهات غير الحكومية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا عن قرار يمنح الموظفين في عدد من الجهات غير الحكومية إجازة إلزامية لمدة ثلاثة أيام بمناسبة يوم التأسيس. يأتي هذا القرار في إطار الاحتفال بالمناسبة الوطنية الهامة، وتقديرًا لأهمية هذا اليوم في تاريخ المملكة.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، في بيان رسمي صدر يوم الخميس، عن موعد الإجازة الرسمية الخاصة بيوم التأسيس لعام 2025، وأوضحت الوزارة أن يوم التأسيس يمثل مناسبة وطنية هامة تحظى باهتمام كبير، وقد تقرر أن تكون إجازة يوم التأسيس لهذا العام يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025، وذلك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

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يوم التأسيس إجازة الزامية لمدة ثلاثة أيام لكل الموظفين في هذه الجهات غير الحكومية

ويوم التأسيس هو مناسبة وطنية تخلد ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود قبل ما يزيد عن ثلاثة قرون.

هذه المناسبة تمثل فرصة لاستحضار القيم التاريخية والإنجازات التي رسخت مكانة المملكة عبر العصور، وتهدف إلى تعزيز الوعي الوطني لدى مختلف شرائح المجتمع السعودي.

وقد أصدرت القيادة الرشيدة مرسوم ملكي في عام 2022 باعتماد 22 فبراير من كل عام يومًا للتأسيس، ليكون إجازة رسمية في جميع القطاعات.

أهمية يوم التأسيس في تاريخ المملكة العربية السعودية

يوم التأسيس هو مناسبة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات الوطنية العميقة، يعود تاريخ هذا اليوم إلى عام 1727، عندما تم تأسيس الدولة السعودية الأولى في مدينة الدرعية على يد الإمام محمد بن سعود، الذي وضع اللبنة الأولى لبناء كيان سياسي واجتماعي قوي، يعتمد على الوحدة والاستقرار والقيم الإسلامية السمحة.

وقد استمرت الدولة السعودية الأولى في النمو والتوسع حتى أصبحت نموذج للوحدة والاستقلال في الجزيرة العربية.

يختلف يوم التأسيس عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يُحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام.

فبينما يمثل اليوم الوطني ذكرى توحيد المملكة تحت راية واحدة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 1932، يأتي يوم التأسيس ليحتفي بجذور الدولة السعودية وتاريخها الممتد لثلاثة قرون، مسلط الضوء على البدايات الأولى وتأسيس الدرعية كعاصمة للدولة الناشئة.

إجازة يوم التأسيس للقطاعين الخاص وغير الربحي

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن إجازة يوم التأسيس لعام 2025 ستكون يوم السبت الموافق 22 فبراير.

وتشمل هذه الإجازة العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مما يمنحهم فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية والاستمتاع بيوم إجازة رسمي يتيح لهم المشاركة في الفعاليات المختلفة التي تقام في جميع أنحاء المملكة بهذه المناسبة.

وقد أكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن هذه الإجازة تأتي ضمن حقوق العاملين المنصوص عليها في لوائح العمل المعتمدة، مشددة على ضرورة التزام أصحاب العمل بتمكين موظفيهم من التمتع بهذه الإجازة دون أي انتقاص من حقوقهم أو خصم من مستحقاتهم.

كما دعت الوزارة جميع المنشآت إلى مراعاة الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال فترة الإجازة.

الفعاليات المصاحبة ليوم التأسيس

تقام بمناسبة يوم التأسيس العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الدولة السعودية الأولى وترسيخ الانتماء الوطني.

وتشمل هذه الفعاليات عروض فنية ومسرحية مستوحاة من التراث السعودي، إلى جانب معارض تاريخية تروي قصص تأسيس الدرعية ونشأة الدولة السعودية الأولى.

كما تشهد المدن السعودية مجموعة من الأنشطة الترفيهية للعائلات، تتنوع بين عروض الفلكلور الشعبي والأسواق التقليدية التي تعكس ملامح الحياة القديمة في الجزيرة العربية.

ويحرص المواطنون والمقيمون على المشاركة في هذه الفعاليات، حيث تمثل فرصة فريدة للتعرف على تاريخ المملكة واستعادة ذكريات الماضي المجيد الذي صنعه الأجداد.

استعدادات المؤسسات الحكومية والخاصة ليوم التأسيس

تحرص مختلف الجهات والمؤسسات في المملكة على الاستعداد الجيد لاستقبال يوم التأسيس من خلال تنظيم فعاليات واحتفالات مميزة تعبر عن الفخر والاعتزاز بتاريخ الوطن.

وتعمل الجهات الثقافية والتعليمية على إعداد برامج تثقيفية خاصة بهذه المناسبة، تشمل محاضرات وورش عمل لتعريف الطلاب بتاريخ المملكة ومراحل تطورها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى العصر الحديث.

وفي الوقت نفسه، تتنافس العديد من المؤسسات والشركات الخاصة في تقديم عروض وخصومات خاصة بهذه المناسبة الوطنية، تشجيعًا للمواطنين على الاحتفال والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

يوم التأسيس مناسبة وطنية للاعتزاز بالماضي والتطلع للمستقبل

يعد يوم التأسيس فرصة ذهبية للتأمل في تاريخ المملكة العربية السعودية العريق واستذكار الجهود التي بذلها الأجداد لتأسيس هذا الكيان العظيم.

إن الاحتفال بهذا اليوم لا يقتصر فقط على كونه إجازة رسمية، بل هو مناسبة لتعزيز الروح الوطنية وتعميق الانتماء للوطن، وتجديد العهد على مواصلة البناء والعمل لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار تحت راية القيادة الحكيمة.

وفي الختام، ندعو الجميع إلى الاستفادة من هذه المناسبة الوطنية للمشاركة في الفعاليات المختلفة والتعبير عن الفخر بتاريخ المملكة وإنجازاتها، مع التأكيد على أهمية التكاتف والعمل المشترك لمواصلة المسيرة التنموية نحو مستقبل مشرق يحمل في طياته الكثير من الطموحات والإنجازات.

يعكس قرار وزارة الموارد البشرية حرصها على تعزيز الروح الوطنية بين الموظفين وتوفير فرصة للاحتفال بيوم التأسيس، بما يساهم في تعزيز قيم الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.