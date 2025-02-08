برنامج المصافحة الذهبية: مبادرة استراتيجية لتحفيز الاستقالة الطوعية وتعزيز الكفاءة في القطاع الحكومي

أطلقت الجهات الحكومية برنامج المصافحة الذهبية كخطوة استراتيجية تهدف إلى تشجيع الموظفين على الاستقالة الطوعية، مع تقديم حوافز مالية مجزية. يهدف البرنامج إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحديث هيكل القوى العاملة بما يتماشى مع متطلبات التطوير الإداري وتحسين جودة الأداء في القطاع الحكومي.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل برنامج “المصافحة الذهبية”، الذي يهدف إلى تحفيز موظفي الخدمة المدنية على الاستقالة الطوعية مقابل حوافز مالية مجزية.

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خطوة استراتيجية لتحفيز الاستقالة الطوعية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع الحكومي

يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الحكومة السعودية لتحسين الكفاءة التشغيلية في القطاع الحكومي وتعزيز الإنتاجية.

الفرق بين التقاعد المبكر وبرنامج المصافحة الذهبية

يعرف التقاعد المبكر بأنه خيار يُتاح للموظفين الذين أكملوا مدة خدمة معينة، تتيح لهم التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة للتقاعد مع الحصول على معاش تقاعدي.

في المقابل، يعد برنامج المصافحة الذهبية مبادرة تهدف إلى تشجيع الموظفين على الاستقالة الطوعية من الخدمة المدنية مقابل حوافز مالية تقدمها الجهة الحكومية.

يستهدف البرنامج الموظفين الذين يشغلون وظائف يمكن إلغاؤها أو إحلالها، أو أصحاب المؤهلات الأدنى، ويعطى لهم الأولوية للاستفادة من البرنامج.

أهداف برنامج المصافحة الذهبية

يهدف البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:

تحسين الكفاءة التشغيلية: من خلال تحفيز الموظفين ذوي الأداء المنخفض أو الذين يشغلون وظائف يمكن الاستغناء عنها على الاستقالة، مما يسهم في تحسين الأداء العام للجهات الحكومية.

تدوير القوى العاملة: يسهم البرنامج في تدوير القوى العاملة داخل الحكومة السعودية، من خلال استقطاب كفاءات جديدة وشابة لتحل محل الموظفين المستقيلين، مما يعزز من حيوية الجهاز الحكومي.

ترشيد الإنفاق: يسهم البرنامج في تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالرواتب والمزايا المستمرة للموظفين ذوي الإنتاجية المنخفضة، مما يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.

شروط وضوابط الاستفادة من البرنامج

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية مجموعة من الشروط والضوابط للاستفادة من برنامج المصافحة الذهبية، من أبرزها:

الفئات المستهدفة: يشمل البرنامج موظفي الجهات الحكومية الذين يشغلون وظائف يمكن إلغاؤها أو إحلالها، وأصحاب المؤهلات الأدنى، والموظفين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج مثل سنوات الخدمة ومستوى الأداء الوظيفي.

الفئات المستثناة: لا يشمل البرنامج الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد القانوني أو المبكر بعد تاريخ صدور النظام، والموظفين الذين لا تنطبق وظائفهم على معايير الإلغاء أو الإحلال مثل الوظائف ذات الأولوية أو الحاجة الماسة للاستمرارية فيها.

موافقة الجهة والموظف: يجب أن تتم الاستقالة بموافقة الجهة الحكومية والموظف المستهدف، ولا يتم تطبيق البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقل الموظف، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهام الوظيفية الأكثر طلبًا.

إلغاء الوظيفة: يتم اتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل، باستثناء الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.

عدم التوظيف مجددًا: لا يجوز لأي جهة حكومية توظيف من سبق أن استفاد من البرنامج.

استنفاد الخيارات الأخرى: يجب أن يستنفد الموظف الخيارات الأخرى المتاحة له قبل الاستفادة من البرنامج، مثل النقل أو الإعارة أو إعادة بناء المهارات.

عدم الاستفادة لمن تنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر: لا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.

يذكر أن سقف التكاليف المخصصة لبرنامج المصافحة الذهبية للأعوام المالية 2025، 2026، و2027م، يبلغ إجماليه 12.7 مليار ريال سعودي. يأتي هذا البرنامج في إطار سعي الحكومة السعودية إلى تحسين وتطوير أنظمة العمل والتقاعد، وتوفير بيئة عمل جاذبة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع الحكومي.

كيفية اختيار النظام المناسب لكل موظف

عند اتخاذ قرار بين التقاعد المبكر أو الاستفادة من برنامج المصافحة الذهبية، ينبغي على الموظف مراعاة العوامل التالية:

مدة الخدمة: إذا كان الموظف قد أكمل المدة المطلوبة للتقاعد المبكر ويستوفي شروطه، فقد يكون التقاعد المبكر خيارًا مناسبًا.

الحوافز المالية: يقدم برنامج المصافحة الذهبية حوافز مالية قد تكون مجزية للموظفين الذين يرغبون في الاستقالة الطوعية.

الأهداف الشخصية والمهنية: يجب على الموظف تقييم أهدافه الشخصية والمهنية، وما إذا كان يرغب في مواصلة العمل أو التقاعد.

الاستقرار المالي: ينبغي على الموظف النظر في تأثير القرار على استقراره المالي، سواء من حيث المعاش التقاعدي أو الحوافز المالية المقدمة.

دور البرنامج في تحسين الكفاءة التشغيلية

يعد برنامج المصافحة الذهبية خطوة استراتيجية من قبل الحكومة السعودية لتحسين الكفاءة التشغيلية في القطاع الحكومي وتعزيز الإنتاجية.

يسهم البرنامج في تمكين الكفاءات الشابة ودعم سياسات التوطين، إضافة إلى توفير بيئة عمل متجددة وديناميكية.

أهمية البرنامج للاقتصاد الوطني

يهدف البرنامج إلى دعم رؤية المملكة 2030 من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن المالي، مع تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

يمثل برنامج المصافحة الذهبية أحد الأدوات الحديثة لدعم التطوير المؤسسي وتعزيز الكفاءة في القطاع الحكومي، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات العمل وتطلعات الموظفين من خلال تقديم حوافز مشجعة للاستقالة الطوعية.