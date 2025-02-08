وفّر حتى 40% مع أقوى عروض جرير السعودية على هواتف آيفون 13 وآيفون 14.. لا تفوت الفرصة!

أعلنت مكتبة جرير السعودية عن عرض مذهل يتيح لك توفير حتى 40% على هواتف آيفون 13 وآيفون 14. يعد هذا العرض فرصة مثالية لعشاق أجهزة آبل للحصول على أحدث الهواتف بتخفيضات كبيرة، مع ضمان الجودة والخدمة المميزة التي تقدمها جرير.

كتب محمد سعد – في خطوة مميزة لمواكبة أحدث الاتجاهات في عالم التكنولوجيا، أعلنت مكتبة جرير السعودية عن عرض خاص وغير مسبوق على هواتف آيفون 13 وآيفون 14 وهذا العرض يأتي بأسعار مميزة للغاية مقارنة بأسعار السوق، مما يجعله فرصة رائعة لعشاق التقنية من الباحثين عن هواتف آيفون عالية الأداء بأسعار معقولة عرلنه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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عرض مكتبة جرير

تعتبر مكتبة جرير واحدة من أبرز الوجهات الموثوقة لشراء الأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ومع العروض الحالية التي تقدمها على هواتف آيفون 13 وآيفون 14، أصبح بإمكان عشاق آبل اقتناء هذه الهواتف الرائدة بأسعار مذهلة حيث يمكن شراء آيفون 13 بسعر 2079 ريالًا سعوديًا بدلاً من 3499 ريالًا، بينما يُباع آيفون 14 بسعر 2579 ريالًا سعوديًا بعد أن كان سعره الأصلي 3799 ريالًا.

مواصفات آيفون 13

يتميز هاتف آيفون 13 بتصميم أنيق وأداء فائق، ويأتي مع العديد من المزايا التقنية الحديثة التي تلبي احتياجات المستخدمين المبتكرين وإليكم أبرز مواصفاته:

الدعم لتقنية NFC: الهاتف مزود بتقنية NFC لسهولة الاتصال مع الأجهزة الأخرى.

الأبعاد والوزن: يأتي الهاتف بأبعاد 146.7×71.5×7.7 ملم ووزن 174 جرامًا، مما يجعله سهل الحمل والاستخدام.

دعم الشرائح: يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano SIM و eSIM.

شبكات الاتصال: يتوافق مع شبكات الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G).

المقاومة للماء والغبار: يأتي الهاتف بتصنيف IP68، مما يعني أنه مقاوم للماء حتى عمق 6 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

الشاشة: شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 إنش ودقة 1170×2532 بكسل، مع كثافة 457 بكسل لكل إنش، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة.

المعالج: معالج A15 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو، مع معالج رسومي Apple GPU 4 Core الذي يضمن أداءً سلسًا.

الحماية: الشاشة مزودة بطبقة مقاومة للتبصيم والزيوت، بالإضافة إلى زجاج مقاوم للخدش.

لا تفوت فرصة الاستفادة من هذا العرض الحصري من جرير، حيث يمكنك الحصول على هواتف آيفون بأسعار مخفضة لفترة محدودة. سارع بزيارة أقرب فرع أو تسوق عبر الموقع الإلكتروني قبل انتهاء العرض.