طريقة عمل فطائر السمبوسة اللذيذة لشهر رمضان بخطوات سهلة

تعتبر فطائر السمبوسة من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتميز بمذاقها الشهي وتنوع حشواتها. تعرفي معنا على طريقة عمل فطائر السمبوسة بخطوات بسيطة لتحصلي على نتيجة مثالية ترضي جميع أفراد العائلة.

كتب محمد سعد – الكثير من الأمهات تريد التعرف على طريقة عمل فطائر السمبوسك لاعدادها للابناء فمعروف انها لذيذة المذاق و فطيرة السمبوسه من انواع المعجنات المهمة جدا ولذيذه والشهية التي من الممكن أن تقوم بتناولها ومن خلال مقالنا هذا سنوفر لكم كيفية تحضيرها المكونات اللازمة لإعدادها من المنزل بكل سهولة ويسر.

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عمل فطائر السمبوسة

حتى يتم تحضير عجينه السمبوسه بكل سهولة ويسر باقل التكاليف الممكنة من المنزل ويكون نطاقها شهي ولذيذ ينبغي ان يتم احضار المكونات التالية ربع كوب كبير من الزيت النباتي ملعقة صغيرة من الملح نصف كوب من الماء الدافئ عدد 2 كوب كبير من الدقيق الأبيض.

طريقه عمل السمبوسه من الممكن أن يتم تحضير السمبوسه بكل سهوله ويسر وذلك بالسير على الخطوات التالية

الخطوة الأولى قومي بتجهيز الوعاء وضعي الدقيق والملح سويا وتابعي المسج جيدا ومن ثم قومي بوضع الزيت وكذلك

الماء بشكل تدريجي واستمري في التقليب بعدها قومي بعدم المكونات معا جيدا الى ان تحصلين على عجينة متماسكة

قومي بترك العجين لتهدأ قليلا ومن ثم قومي بفرده على هيئه كرات متساوية بواسطة النشابه لتحصلي على سمبوسك

خفيفه بعدها قومي بتقطيعها على شكل وهيئه مربعات ومن ثم قومي بوضع الحشو المناسب قومي بتحضير السمبوسه

مع قلياب الزيت الى ان تحصلين على لون ذهبي

استمتعي بتحضير فطائر السمبوسة اللذيذة خلال شهر رمضان وتفنني في اختيار الحشوات التي تفضلينها لتقديم طبق شهي ومميز يزين مائدتك الرمضانية..