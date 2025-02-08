طريقة عمل خيار مخلل مثل المطاعم بأسهل الخطوات

يعتبر الخيار المخلل من المقبلات الأساسية التي تضيف نكهة مميزة للأطباق، ويُقدم عادةً بجانب العديد من الوجبات الشهية في المطاعم. تعرفي على طريقة عمل خيار مخلل مثل المطاعم بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة لتحصلي على مذاق لذيذ ومنعش في كل مرة.

كتب محمد سعد – خيار مخلل واحد من أفضل وألذ المخللات التي تحتاجها المائدة دوما، تعتبر من الأطعمة المميزة اللذيذة الطعم، والتي يفضلها ويحبها الجميع بشكل كبير ويقبلون عليها وعلى شرائها، ولكنك يمكنك الاستغناء عن الشراء وتحضير وصناعة المخلل في المنزل بكل سهولة ولن يكلفك أي مكونات ومقادير صعبة، لأنه يمتاز أنه من مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة للغاية، ويمكن تحضيره من خلال خطوات سريعة وقياسية تجعلك تحضرينه في اسرع وقت ممكن، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على إمكانية تحضير خيار مخلل في المنزل بخطوات سهلة ومقادير متوفرة اقتصادية.

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عمل خيار مخلل

من خلال مجموعة من المكونات البسيطة يمكنك تحضير أفضل خيار مخلل في البيت بسهولة ودون أي عناء بطعم لذيذ وشهي يحبه الجميع، حيث يعتبر من الأساسيات الموجودة على كل مائدة ويتم تناوله في كافة الوجبات اليومية، مما يجعل وجوده من الأمور الضرورية، ومن خلال عدة خطوات ستحصلين على أفضل خيار مخلل ومن أهم مكونات ومقادير تحضيره في المنزل:

كيلو من الخيار من الحجم الصغير والحجم المتوسط.

4 ملاعق كبيرة ملح خشن.

نصف كوب من الخل.

نصف ملعقة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة سكر.

4 أكواب من الماء.

برطمان زجاجي.

خطوات تحضير وصناعة الخيار المخلل في المنزل أفضل من المحلات

من المكونات البسيطة التي تم تحضيرها يمكنك صناعة الخيار المخلل بسهولة ويسر داخل منزلك، ويمكنك أيضا التحضير لتلك الوصفة بسرعة قياسية لا تحتاج الكثير من الوقت أو الإمكانيات الصعبة، وستجدين نتيجة أفضل من التي يتم شراؤها من الخارج، ويمكن عمل الخيار المخلل في المنزل من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة، ومن أهمها:

يتم غسل الخيار بشكل جيد ويتم تجفيفه جيدا.

عمل فتحات بالسكين في حبات الخيار.

نضع الخيار بالترتيب داخل برطمان كبير.

نضع الماء في وعاء ونضيف إليه السكر والملح والخل ونقلبهم معا حتى يتكون محلول ملحي مميز.

نضيف الفلفل الأسود على الخيار بالتوزيع.

نسكب المحلول داخل البرلمان ونغطيه كاملا.

نتركها مغلق لمدة أسبوعين كاملين، وفي حالة عدم نضجه نتركه 3 أيام أخرى.

استمتعي بتحضير خيار مخلل منزلي بمذاق يشبه المطاعم، وقدميه مع أطباقك المفضلة ليضفي لمسة من النكهة المميزة التي ترضي جميع الأذواق.