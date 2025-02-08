استمع لتكبيرات العيد 2025 على النايل سات وتعرف على تفاصيل الحج الكاملة من هنا

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، يبحث الكثيرون عن ترددات القنوات التي تبث تكبيرات العيد على النايل سات للاستمتاع بالأجواء الروحانية المميزة. بالإضافة إلى ذلك، نقدم لك تفاصيل شاملة عن مناسك الحج لهذا العام، لتكون على اطلاع كامل بكل ما تحتاج معرفته عن هذه الشعائر العظيمة.

كتب محمد سعد – مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك يتزايد البحث عن القنوات التي تبث تكبيرات العيد وتنقل الشعائر المقدسة من المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذه القنوات تقدم محتوى روحاني مميز يساعد المسلمين في كل مكان على متابعة مناسك الحج وسماع التكبيرات والأدعية بصوت واضح وصورة عالية الجودة، للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، نقدم لكم أحدث ترددات القنوات المتخصصة في نقل تكبيرات العيد ومناسك الحج لعام 2025، مع تفاصيل الترددات وأهم المعلومات المتعلقة بها.

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تكبيرات العيد 2025 على النايل سات

تعد قناة لبيك اللهم لبيك من القنوات البارزة التي تنقل تكبيرات العيد وأجواء الحج مباشرة، مما يجعلها من القنوات الأكثر متابعة خلال هذه الأيام المباركة، القناة تقدم بثًا بجودة عالية للصوت والصورة، مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة لجميع المشاهدين، لمتابعة هذه القناة والاستمتاع بأجواء الحج والتكبيرات، يمكن ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات وفقًا للتفاصيل التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد هو: 12654.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميزهو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة السعودية للقرآن 2025

قناة السعودية للقرآن الكريم واحدة من أهم القنوات التي تبث على مدار الساعة من المسجد الحرام، حيث تنقل الصلوات والتلاوات والتكبيرات بشكل مباشر، هذه القناة تعد مرجعًا لكل من يرغب في الاستماع إلى تلاوات القرآن الكريم بصوت أئمة الحرم المكي، خاصة في موسم الحج وعيد الأضحى، إذا كنت ترغب في متابعة القناة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد هو: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ هو: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة الحج 2025

تتميز قناة الحج ببثها المباشر لجميع مناسك الحج، مما يجعلها من القنوات الأساسية لمتابعة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وبقية الشعائر المقدسة، القناة توفر تغطية شاملة من داخل المشاعر المقدسة، مع لقطات حية لملايين الحجاج أثناء أداء الفريضة، لضبط القناة والاستمتاع بمشاهدة البث المباشر للمناسك، يمكن استخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد يكون: 10922.

الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅞.

الجودة: HD.

تردد قناة كنوز 2025

تقدم قناة كنوز محتوى إسلامي متنوع يشمل نقل تكبيرات العيد وتغطية خاصة لموسم الحج، إلى جانب البرامج الدينية الهادفة التي تثري معرفة المسلمين بأحكام دينهم، القناة تهتم بتقديم محتوى مميز يناسب مختلف الأعمار، مما يجعلها خيار مناسب للأسرة المسلمة، لضبط القناة والاستفادة من محتواها، يمكن استخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد هو: 10728.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ يكون: ¾.

الجودة: HD.

لا تفوت فرصة الاستمتاع بتكبيرات العيد 2025 عبر قنوات النايل سات، وكن على دراية تامة بكل تفاصيل الحج لهذا العام لتعيش أجواء روحانية مميزة مع أحبائك.