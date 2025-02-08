بدون قلي أو تحمير: تعلمي أسهل طرق عمل فطيرة البطاطس الصحية

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة شهية وصحية في نفس الوقت، فإن فطيرة البطاطس بدون قلي أو تحمير هي الخيار المثالي. تعرفي على طريقة تحضير هذه الوصفة اللذيذة بخطوات بسيطة لتحصلي على طعم رائع وقوام مثالي يناسب جميع أفراد العائلة.

كتب محمد سعد – ربات المنزل والامهات يرغبون في معرفة طرق عمل فطائر البطاطس الشهيه واللذيذه، حيث تعتبر من الأطباق الشهية جدا التى من الممكن ان يتم تحضيرها فهي فطيرة ثلثه التحضير بغير الحاجة لمكونات كثيرة أو تكلفه كبيره وفيما يلي سنوضح كيفية تحضيرها.

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عمل فطيرة البطاطس

من الممكن ان يتم اعداد فطيره البطاطس بكل سهوله بإحضار المكونات التالية ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ملعقة صغيرة من الثوم البودر نصف كيلو من البطاطس ملعقة صغيرة من البابريكا ملعقة صغيرة من الكمون ملعقة صغيرة من البصل البودر.

مكونات الحشوة

بصله واحده تقطع الى شرائح

فلفل الوان يتم تقطيعه الى شرائح

شرائح من صدور الدجاج.

مكونات التتبيلة

عدد 2 فص من الثوم

حبة واحدة من الطماطم

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

القليل من الزعتر

القليل من البصل البودر

القليل من الثوم البودر

ربع كوب من الخل الأبيض

حبة واحدة من البصل حجمها متوسط.

جبنة موتزاريلا

2 حبة من البيض

علبة من القشطة والقليل من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر

نصف كوب من الحليب

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

من الممكن تحضير فطيرة البطاطس بسهوله بالسير على الخطوات التالية:

سلق حبات البطاطس الى ان يتم النضج تماما ومن ثم قومي بهرسه جيدا وضعي البهارات كالفلفل والبصل والملح والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر وتابعي التقليب جيدا

قومي باحضار صينية وقومي بدهنها بواسطة الزبده هو الزرع المزيج جيدا بها مع دهن الصينيه بمزيج الزبدة والزيت ونضعها بالفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية إلا أن يتم التماسك.

طريقه تحضير الحشو

قومي باحضار مقلاة وضعي بها القليل من الزبدة ومن ثم قومي بوضع شرائح الدجاج بنار عاليه

بعدها قومي بتحضير التتبيله بالخلاط بوضع عصير الليمون بالزبادي والطماطم والثوم والخل والبصل ووضع التوابل البصل البودر والملح وغيرهم واستمري في المزج جيدا

قومي بقلي الدجاج بعد وضعه في التتبيلة.

بعدها ضعي مزيج الدجاج فطيرة البطاطس ومن ثم ضعي مزيج الحليب السائل مع التوزيع الجبنه الموزاريلا و توضع الصينيه بالفرن مجددا لدرجة حرارة 180 درجة مئوية

استمتعي بتحضير فطيرة البطاطس بطريقة صحية دون الحاجة للقلي أو التحمير، وقدميها كوجبة خفيفة أو طبق جانبي مغذي ولذيذ يناسب جميع الأذواق.