اكتشفي سر قرمشة السمك المقلي تمامًا مثل المطاعم

إذا كنتِ تتساءلين عن سر القرمشة المميزة للسمك المقلي في المطاعم، فإليكِ الطريقة التي تضمن لكِ الحصول على نفس النتيجة في منزلك. تعرفي على المكونات والخطوات التي تمنح السمك قوامًا مقرمشًا ولونًا ذهبيًا شهيًا سيجعل الجميع يطلب المزيد.

كتب محمد سعد – تعتبر قرمشة السمك المقلي من أهم العناصر التي تميز الأطباق البحرية في المطاعم الشهيرة، السر وراء الحصول على هذه القرمشة الذهبية يكمن في بعض التقنيات البسيطة والمكونات المميزة التي يمكن للجميع استخدامها في المنزل، من اختيار نوع السمك المناسب إلى طريقة التوابل والدقيق تساهم هذه العوامل في الحصول على قوام مقرمش وشهي، في هذا المقال سنستعرض خطوة بخطوة كيفية تحضير السمك المقلي بنفس قوامه ولونه المقرمش كما هو في المطاعم مع تقديم نصائح قيمة لتحقيق أفضل النتائج.

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قرمشة السمك المقلي

يعد السمك من اشهى الاكلات البحرية سهلة التحضير ولا تحتاج إلى الى وقت كبير أو مجهود، لتحضير السمك المقلي المقرمش ستحتاج إلى مكونات بسيطة تكاد تكون موجودة في كل بيت وهذه المكونات هي:

سمك طازج (مثل البوري أو الجمبري).

دقيق (يفضل دقيق القمح أو دقيق الذرة).

نشا (مثل نشا البطاطس أو نشا الذرة).

بيضة واحدة.

ملح حسب الذوق.

فلفل أسود مطحون.

ثوم بودرة (اختياري).

بابريكا أو بهارات السمك (اختياري).

زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير عمل السمك المقلي المقرمش

السمك يعد نوع من انواع اللحوم الشهية التي يلجأ إليها العديد من الناس واليوم سوف نتعرف على طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش ولتحضيره عليك إتباع الخطوات التالية:

قم بتنظيف السمك جيدًا واستخدم مناشف ورقية لتجفيفه.

في وعاء اخلط الدقيق مع النشا والملح والفلفل والثوم البودرة والبابريكا إذا كنت تستخدمها.

في وعاء آخر اخفق البيضة حتى تصبح ناعمة.

اغمر قطع السمك في البيضة المخفوقة ثم غطها جيدًا بخليط الدقيق والنشا حتى تتغطى بالكامل.

سخن كمية وفيرة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية.

عندما يسخن الزيت ضع قطع السمك بلطف في الزيت مع مراعاة عدم ازدحام المقلاة.

اقلي السمك لمدة 4-5 دقائق أو حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش ثم قم بتقليبه على الجانب الآخر.

بعد الانتهاء من القلي انقل السمك إلى مناشف ورقية لتجفيف الزيت الزائد.

قدم السمك المقرمش مع شرائح الليمون وصلصات الغمس المفضلة لديك.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على سمك مقلي بقرمشة مثالية وطعم لذيذ تمامًا مثل المطاعم، مما يجعله طبقًا رئيسيًا لا يقاوم على مائدتك.