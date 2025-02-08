طريقة عمل مربى الفراولة: وصفة أساسية للحلويات والمعجنات في مطبخك

تعتبر مربى الفراولة من الوصفات الأساسية التي تضيف نكهة مميزة للحلويات والمعجنات. سواء كنتِ تستخدمينها كحشوة للكيك أو لتزيين الفطائر، فإن تحضيرها في المنزل يضمن لكِ طعمًا طبيعيًا ولذيذًا. اكتشفي طريقة عمل مربى الفراولة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة لتحصلي على نتيجة مثالية.

كتب محمد سعد – تذكر دائما ربات البيوت في صنع أشهي الحلويات والمعجنات بطعم الفراولة لجميع أفراد أسرتها، حيث تعد المعجنات من الوصفات الأساسية في مطبخ كل أسرة، وبما أن الفراولة تعتبر فى موسمها الحالي وذات رائحة شهية يمكن إعداد مربى الفراولة فى المنزل و حشو المعجنات اللذيذة بها لتحضير وجبة إفطار أو عشاء أو سناكس للاطفال، بطريقة سهلة وطبيعة.

إقرأ ايضاً : طريقة عمل الإكلير في المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات مميزة من أشهر محلات الحلويات

مربى الفراولة

يتم تحضير مربى الفراولة لحشوها فى الفطائر لإعداد وجبة لذيذة لأفراد أسرتك، ذلك عبر الخطوات التالية:

ضعي مقلاة بها مكعبين من الزبدة على النار.

أضيفى مقدار كوبين من الفراولة الطازجة المقطعة إلى المقلاة.

ضعي مقدار كوب من السكر الناعم ويتم تحريكها على نار هادئة حتي تمام الذوبان.

أضيفى ½ كوب من الماء.

ثم أضيفي ملعقة صغيرة من النشا.

يتم تقليلها قليلا حتى يصبح قوامها سميكا، ثم ترفع من على النار.

اتركيها حتى تبرد قبل البدء في استخدامها فى حشو المعجنات.

طريقة عمل معجنات بحشو الفراولة

لتحضير عجينة سهلة التشكيل يمكنك تحضير المكونات البسيطة وتجهيزها بالخطوات التالية:

أحضري ثلاثة أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات.

عدد واحد بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كيس فانيلا، ماء للعجن حسب الحاجة.

ذرة صغيرة من الملح.

مكعبين من الزبدة.

فى وعاء للعجن، أخفقي البيضة جيدا ثم ضعي الفانيلا، والزبدة.

أضيفى الدقيق والملح بالتدريج واخلطيه بالبيض.

قومي بإضافة الدقيق خطوة بخطوة، حتى تحصلي على عجينة لينة وسهلة التشكيل.

اتركي العجينة كي ترتاح لمدة نصف ساعة.

خطوات طهي معجنات الفراولة

بعد تحضير الحشوة والعجينة تأتي مرحلة تشكيل العجين وطهيه، وتعتبر من أسهل الخطوات وتكون كالتالي:

افردى العجينة على سطح الرخامية مدهون برشة بسيطة من الزيت.

قومي بتشكيل العجينة بواسطة قطاعات بأشكال مميزة.

قومى بإضافة الحشوة على العجينة، ثم اغلقيها بطبقة أخرى من نفس شكل العجينة.

ضعي الاشكال داخل صينية بها ورقة من الزبدة.

ادهني سطح العجينة بصفار بيض مخفوق مع فانيلا أو قليل من القهوة.

ضعي الصينية داخل فرن مسخن مسبقا لمدة 20 دقيقة.

أخرجي الصينية وقدميها بشكل لذيذ مع شاى ساخن كوجبة فطور لاسرتك، كما يمكن وضعها بالثلاجة داخل علبة محكمة الغلق وأخرجها وقت الرغبة ويمكن تسخينها بالميكرويف.

احتفظي بمربى الفراولة المحضرة منزليًا في مطبخك واستخدميها في وصفاتك المفضلة لتمنحيها مذاقًا غنيًا وطبيعيًا يضفي لمسة من الحلاوة والانتعاش.