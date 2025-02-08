طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة مثل الجاهزة وألذ بمراحل

ُتعد الكبسة السعودي باللحمة من الأطباق التقليدية الشهية التي تتميز بمذاقها الغني وتوابلها العطرية الفريدة. إذا كنتِ ترغبين في تحضيرها في المنزل بمذاق ينافس المطاعم، فإليكِ طريقة عمل الكبسة السعودي بخطوات بسيطة لتحصلي على نتيجة رائعة ولذيذة ترضي جميع أفراد العائلة.

كتب محمد سعد – العديد من الأمهات في هذا الوقت الحالي يتساءلون عن طريقة عمل الكبسة السعودي وذلك مصداقها الشهي واللذين فمن المعروف أنهم من الممكن ان يتم تحضيرها من المنزل باقل من مكونات تكلفة من المعروف أن تلك الاكله من الاكلات المهمة التي يحبها العديد من الأشخاص وفيما يلي سوف نوضح الطريقة التي تخص تحضيرها.

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عمل الكبسة السعودي باللحمة

من الممكن أن يتم تحضير الكبسة السعودي بكل سهوله بإحضار المكونات التالية:

عدد 2 حبة من البصل

نصف كوب من الزيت

بهارات الكبسه ورق الغار

كيلو من اللحم

عدد 2 كوب من الأرز البسمتي

عدد 2 ملعقه من صلصه الطماطم

عدد 2 حبة من الطماطم المقطعة

القليل من الملح

القليل من الفلفل

عدد 2 كوب من مرق اللحم

نصف ملعقة من الزنجبيل

مكسرات متنوعة.

طريقه عمل كبسه لحم الارز البسمتي

كبسة لحم الأرز البسمتي من أشهى الأكلات وألذها التي يحبها الكثير من الأشخاص كبارًا وصغارًا، ومن المعروف أن المكونات اللازمة لتحضير تلك الأكلة قليلة وغير مكلفة على الإطلاق، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم تحضير كبسة لحم الارز البسمتي بسهولة باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى قومي باحضار وعاء وضعي به عدد 2 كوب من المرق بجانب ورق الغار وكذلك البصل وايضا اللحم واستمري في طهي اللحم جيدا مع تصفية المرق ونضعها جانبا.

قومي باحضار وعاء اخر وضعي الزيت فيتم تشويح البصل المفروم به ووضع الطماطم وايضا بهارات الكبسه وتقلب جيدا.

قومي بوضع الماركة وايضا الارز المغسول بالإضافة إلى صلصة الطماطم الى ان يتم الغليان تماما.

ضعي في اناء الأرز اللحم واستمري في التقليب واتركيه الى ان يتم النضج تماما يتم تقديم الكبسه بصينيه ورص قطع اللحم بها وتزيينها بالمكسرات

استمتعي بمذاق الكبسة السعودي المحضرة منزليًا بنكهات مميزة تضاهي تلك التي تُقدم في المطاعم، وقدميها كوجبة رئيسية شهية على مائدتك مع لمسة من الإبداع الخاص بكِ.