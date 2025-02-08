نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2025 متاحة الآن بالرقم الامتحاني.. مبروك للناجحين!

أعلنت وزارة التربية عن صدور نتائج الثالث متوسط للدور الأول لعام 2025، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة باستخدام الرقم الامتحاني. تعكس هذه النتائج جهود الطلاب طوال العام الدراسي، وتعتبر خطوة مهمة في مسيرتهم التعليمية نحو تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

كتب محمد سعد –يزداد اهتمام الطلاب وأسرهم في العراق بالبحث عن نتيجة الصف الثالث متوسط لهذا لعام للدور الأول وذلك وسط أجواء من الترقب والقلق وأكدت وزارة التربية العراقية على استمرار عملية تصحيح الأوراق وتدقيق الدرجات بعناية فائقة لافتة إلى أن اللجان المختصة تبذل جهوداً كبيرة للإعلان عن النتائج في أقرب وقت سنستعرض لكم عبر موقعنا كافة الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر.

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نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2025 ستصدر قريبًا بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق ومراجعتها بشكل دقيق، حيث سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الرسمي للوزارة بسهولة وبدون أي تكاليف أو إجراءات معقدة من المتوقع أن تكتمل عمليات التصحيح ورصد الدرجات في الأيام القليلة القادمة ليتم نشر النتائج عبر المنصات الرسمية المعتمدة لضمان وصولها بسرعة ودقة إلى جميع الطلاب.

نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني

سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بسهولة تامة من خلال الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك اختر خيار الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

حدد الدور الأول ثم أدخل اسمك الكامل في الحقل المخصص.

اكتب رقمك الامتحاني بشكل دقيق وحدد المحافظة التي تنتمي إليها.

وفي النهاية اضغط على زر استعلام لتظهر نتيجتك على الفور.

نبارك لجميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثالث متوسط للدور الأول 2025، ونتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح في المراحل الدراسية القادمة. يمكنكم الآن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة والاحتفال بإنجازكم الأكاديمي.