رابط نتائج الطلاب في سلطنة عمان 2025 متاح الآن بالرقم فور ظهورها

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن توفر نتائج الطلاب لعام 2025 فور ظهورها، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة من خلال الرابط الرسمي باستخدام الرقم الخاص بكل طالب. يهدف هذا النظام الإلكتروني لتسهيل عملية الحصول على النتائج بسرعة ودقة.

كتب محمد سعد – أطلقت الوزارة التعليمية بسلطنة عمان البوابة التعليمية كمنصة رقمية تهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى نتائج الطلاب لعام 2025 لذلك يمكن لأولياء الأمور والطلاب تجنب إضاعة الوقت في زيارة المدارس للحصول على النتائج، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وسهولة.

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الاستعلام عن نتائج الطلاب

أصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الآن الحصول على النتائج فور الإعلان عنها عبر البوابة التعليمية من خلال اتباع بضع خطوات بسيطة كما هو موضح :

ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة التعليمية لسلطنة عمان. بعد ذلك إذا لم يكن لديك حساب بعد قم بإنشائه أو إذا كان لديك حساب سابق فقط أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. بمجرد تسجيل الدخول بنجاح توجه إلى قسم نتائج الطلاب واختر المرحلة الدراسية المطلوبة. بعد هذه الخطوات ستظهر النتيجة مباشرة على الشاشة.

تحميل تطبيق ولي الأمر والاستعلام عن نتائج الطلاب

قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير تطبيق خاص باسم ولي الأمر بهدف دعم أولياء الأمور في متابعة أداء أبنائهم الطلاب الدراسي والحصول على نتائجهم بسهولة يمكن تثبيت التطبيق بسهولة باتباع الخطوات التالية:

لتحميل التطبيق إذا كان جهازك يعمل بنظام أندرويد قم بفتح متجر جوجل وإذا كان جهازك آيفون فانتقل إلى آب ستور. ثم ابحث عن تطبيق ولي الأمر وقم بالنقر على زر التثبيت. بعد اكتمال التثبيت عليك بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لزم الأمر. من خلال هذا التطبيق يمكنك متابعة مستوى تقدم ابنك الدراسي والاطلاع على جدول الامتحانات والتواصل مع إدارة المدرسة بسهولة.

مزايا تطبيق ولي الأمر

يعد هذا التطبيق أحد المبادرات البارزة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بهدف تعزيز التواصل الفعال بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة، كما يهدف إلى تقديم وسيلة حديثة تساهم في تحسين العملية التعليمية وتعزيز فرص متابعة تقدم الطلاب بشكل أفضل.

استعلم الآن عن نتائجك في سلطنة عمان لعام 2025 عبر الرابط الرسمي باستخدام رقمك الخاص، وتمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.