تعرف على حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2025 لكافة المواطنين

أعلنت السلطات الجزائرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بحالات الإعفاء من الخدمة العسكرية لعام 2025، موضحة الفئات والشروط التي تتيح للمواطنين الاستفادة من هذا الإعفاء. يهدف هذا القرار لتوضيح الإجراءات وتسهيل فهم المواطنين للمعايير المحددة التي تعتمد عليها الجهات المختصة في منح الإعفاءات.

كتب محمد سعد – تصدرت عمليات البحث من المواطنين بالجزائر حول معرفة حالات الاعفاء من الخدمة العسكرية بالجزائر،تعتبر الخدمة العسكرية بالجزائر هي واحدة ه من اهم الامور الواجبة على الذكور بالدولة وقامت الحكومة الجزائرية بتحديد شروط الاعفاء العسكرية بالجزائر لعام 2025 ومن ناحية اخري وضحت وزارة الدفاع الجزائرية عن بعض الفئات المعفاه من الخدمة العكسرية وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال.

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حالات الاعفاء من الخدمة العسكرية بالجزائر

وسنوضح لكم الآن جميع حالات الاعفاء من الخدمة العسكرية بالجزائر، قامت وزارة الدفاع بالجزائر بالاعلان عن بعض البنود او الشروط الخاصة بالاعفاء وجاءت كالآتي:

يُعفي من أداء الخدمة العسكرية الشخص التي يعاني من عجز او مرض بدني.

ويُعفي ايضا الشخص المسؤول عن أسرة وان كان هو العائل الوحيد لآسرته بسبب وفاه الأب.

أن تجاوز الشخص عمر ال35 عام عام.

وفي حالة ان تجاوز الشاب عمر ال28 وهو خارج عن دولة الجزائر يمنع من اداء الخدمة العسكرية.

ويمنع من أداء الخدمة الشخص المتفوق علميا في المجال العلمي او الرياضي.

ماهي الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية بالجزائر ؟

وبعد ان وضحنا لكم حالات الاعفاء من الخدمة العسكرية بالجزائر،قامت وزارة الدفاع الجزائرية بعض الاوراق والمستندات المطوبة للحصول على الاعفاء الخدمة العسكرية وجاءت كالآتي:

يجب بان يقوم المتقدم بإحضار صورة من شهادة الميلاد خاصه به.

ثانيا/ يجب بان يقوم بتقديم طلب للحصول على الاعفاء.

ثالثا/ يجب بان يقوم بتقديم 4 صور شخصية حديثة.

رابعا/ يجب بان يقوم بتقديم بطاقة الاقامة.

خامسا/ يجب بان يقوم بتقديم بطاقة التسجيل القنصلي ان كان المواطن عمره اكبر من 19 عام.

سادسا/ يجب بان يقوم بتقديم صورة من بطاقة الهوية الخاصه به.

سابعا/ يجب بان تقوم بتقديم ملف طبي خاص به.

ويجب بان يقوم بتقديم شهادة توضح العجز التي يعاني منه

ويجب بان يقوم بتقديم بطاقة عائلية

ويجب بان يقوم بتقديم بطاقة الاحوال المدنية.

ويجب بان يقوم بتقديم وإرافاق أوراق رسمية توضح موقف اخواته من التجنيد.

ويجب بان يقوم بتقديم كشف الراتب الخاص به اخر 3 اشهر.

ويجب تقديم شهادة الحالة الاجتماعية.

تساعد هذه التوضيحات جميع المواطنين الجزائريين في التعرف على حقوقهم وإجراءات الإعفاء من الخدمة العسكرية لعام 2025، مما يسهل عليهم تقديم طلباتهم وفقًا للمعايير والشروط المعتمدة.