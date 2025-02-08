تعديل سن التقاعد في العراق 2025: تعرف على السن الجديد الآن

أعلنت الحكومة العراقية عن تعديل سن التقاعد الرسمي لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين نظام التقاعد وضمان استدامة الموارد المالية. يشمل القرار تحديد السن الجديد للتقاعد وفقًا لمعايير تهدف إلى تعزيز كفاءة القوى العاملة وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في البلاد.

كتب محمد سعد – قامت الحكومة العراقية بالاعلان عن تعديل سن التقاعد بالعراق 2025 وهذا الامر التي يبحث ويهتم بمعرفته المواطنين بشكل كبير ويعتبر هو من اهم القرارات التي قامت المالية العراقية بالإعلان عنها بهدف تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ويهدف من ناحية اخري الي تمديد فترة الخدمة لجميع العاملين بالقطاع الحكومي ويساعد على تحسين مستوي المعيشة ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل الخبر.

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تعديل سن التقاعد بالعراق

وبالنسبة لتفاصيل حقيقة تعديل سن التقاعد بالعراق 2025، وضحت وزارة المالية العراقية حقيقة التعديلات الخاصة بسن التقاعد الجديد بالعراق لعام 2025 والتي تأتي بدورها رفع سن التقاعد من 60 الي 63 عام وجاء خبر التعديل لوجود جدل كبير بين المواطنين كما يري المواطنين بان زيادة السنوات الخاصة بالخدمة تهدف لمنح الموظفين اكبر قدر من تحسين وضعهم المالي كما وضحت وزارة المالية العراقية بان حتي اليوم القرار قيد الدراسة ولم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

قامت وزارة المالية العراقية بتفاصيل خبر متقاعدي العراق لكي يعرفون قيمة الراتب الخاص بهم من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة

اولا/ يجب الولوج مباشرة الي الموقع الخاص بوزارة المالية العراقية من خلال الرابط.

ثانيا/ يجب بان يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم مثل الاسم ورقم الهاتف.

ثالثا/ يجب بان يتم اختيار خدمة الاستفسار عن قيمة الراتب.

رابعا/ يجب بان يتم اختيار الشهر التي ترغب الاستعلام عنه.

خامسا/ يجب بان يتم النقر على زر استعلام لتتمكن من معرفة قيمة الراتب الخاص بك بكل سهولة.

شروط التقاعد المبكر في العراق لعام 2025

وبعد ان وضحنا لكم حقيقة تعديل سن التقاعد بالعراق 2025، كما وضحت وزارة المالية العراقية عدة بنود يجب بان يتم توفيرها لدي الراغب على معاش مبكر بالقطاع العام وجاءت البنود كالآتي:

يجب اولا بان يكون العامل قد وصل عمر ال50 .

ثانيا يجب بان تكون مدة الخدمة الخاصة به لا تقل عن 25 عام.

ثالثا بالنسبة للنساء يشترط بان يكون لديها 3 اطفال.

ويجب في النهاية بالا تقل مدة الخدمة للنساء عن 15 عام.

يعكس تعديل سن التقاعد في العراق لعام 2025 جهود الحكومة لتطوير نظام التقاعد بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وضمان حقوقهم.