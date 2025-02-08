الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2025 لجميع المحافظات العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية عن توفر نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2025 لجميع المحافظات، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة عبر الرابط الرسمي باستخدام الرقم الامتحاني. يأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لضمان دقة النتائج.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2025، حيث فور الانتهاء من الامتحانات تبدأ مرحلة القلق على النتيجة والمجموع ومدى النقص في الدرجات، وكافة الأمور التي تقلق الطلاب وأولياء امورهم، لذلك أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2025 وأتاحت الوزارة الموقع الرسمي الخاص بها لإعلان النتيجة وإمكانية الاستعلام عنها إلكترونيا توفيرا على الطلاب وأولياء الأمور من الزحام داخل المدارس والإدارات للاطلاع على النتيجة، ومن خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على حقيقة ظهور النتيجة وأهم الخطوات المتبعة للاستعلام عن النتيجة.

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نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2025

أعلنت وزارة التربية العراقية أنها بصدد الكشف عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2025 وذلك فور الانتهاء من الامتحانات لجميع الطلاب والبدء في كافة أنواع التصحيح والمراجعة، حيث أكدت الوزارة أنه يمكن لجميع الطلاب معرفة النتيجة والاطلاع عليها فور الانتهاء من أعمال الكنترولات الخاصة بالرصد والتصحيح، وأنها اتاحت المواقع والروابط الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة ومعرفة درجات المواد الخاصة بالطلاب، وأعلنت الوزارة أن النتيجة ستكون جاهزة على المواقع فور الانتهاء منها بشكل نهائي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2025

أتاحت وزارة التربية العراقية موقع الكتروني للاستطلاع و الاستعلام على النتيجة، حيث تحرص الوزارة على تسهيل الخدمات الإلكترونية لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في الوصول لجميع أهدافهم بسهولة ويسر، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي تساعدك على الوصول إلى النتيجة الصحيحة والرسمية، ومن أهم الخطوات للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2025:

الدخول مباشرة على موقع وزارة التربية العراقية الالكتروني.

كتابة كود التحقق في المكان المحدد أمامك.

من الصفحة الرئيسية اضغط على تبويب نتيجة الصف الثالث المتوسط 2025.

حدد اختيار الدور الأول.

كتابة الرقم الامتحاني في المكان المخصص له بدقة وبشكل صحيح.

التأكد من صحة جميع البيانات.

اضغط على زر عرض النتيجة.

تظهر النتيجة بكافة

تفاصيل الدرجات.

نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2025، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتائجكم بكل سهولة عبر المنصات الرسمية المخصصة لهذا الغرض.