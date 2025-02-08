تعرف على موعد صرف رواتب فبراير 2025 بعد الزيادة الجديدة وحقيقة تبكير الصرف

أعلنت الجهات المختصة عن تفاصيل جديدة بشأن موعد صرف رواتب شهر فبراير 2025، مع تأكيد تطبيق الزيادة الجديدة التي أُقرت مؤخرًا. كما تزايدت التساؤلات حول إمكانية تبكير موعد الصرف هذا الشهر، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وتزامنه مع مناسبات مهمة.

كتب محمد سعد – يطرح العديد من موظفي القطاع العام تساؤلات حول موعد صرف رواتب شهر فبراير 2025 وكذلك حول الزيادة الجديدة التي أصبحت محور الاهتمام في الفترة الأخيرة خاصة بعد رفع الحد الأدنى للمعاشات كما تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرة إلى مساعدة العديد من الأسر التي تعاني من التحديات المعيشية وسوف نستعرض في هذا المقال موعد صرف الرواتب وحقيقة الزيادة الجديدة.

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موعد صرف رواتب شهر فبراير

حيث يتطلع العديد من المواطنين إلى موعد نزول الرواتب لشراء احتياجاتهم وقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات فبراير 2025 حيث من المقرر أن تنطلق العملية في 24 فبراير دون أي تأخير أو تعديل كما أكدت الوزارة في بيان رسمي لها أنه لا صحة للتقارير المنتشرة بشأن تقديم موعد الصرف، وأنه سيتم صرفها في الموعد المحدد.

جدول الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع العام لعام 2025

وأعلنت وزارة المالية أنه تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2025 على النحو التالي:

الراتب الأدنى في الدرجة السادسة هو 6000 جنيه.

الحد الأدنى للأجر في الدرجة الخامسة هو 6500 جنيه.

الحد الأدنى لرواتب الدرجة الرابعة يقدر بحوالي 7000 جنيه.

الحد الأدنى للإيرادات في الدرجة الثالثة يقدر بحوالي 7500 جنيه.

الحد الأدنى لرواتب الدرجة الثانية يقترب من 8000 جنيه.

الحد الأدنى لرواتب الفئة الأولى يصل إلى حوالي 8200 جنيه.

الحد الأدنى لرواتب منصب المدير العام يبلغ حوالي 9200 جنيه.

الحد الأدنى لرواتب الفئة العليا يصل تقريبا إلى 10200 جنيه.

الحد الأدنى للأجور في الدرجة الوظيفية الممتازة يقارب 12200.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2025

أشارت وزارة المالية إلى أن الموظفين يمكنهم الحصول على رواتبهم من خلال العديد من نقاط الصرف المتاحة وهي: