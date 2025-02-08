جدد رخصتك بسهولة وأنت في مكانك باستخدام رقم الإقامة خلال دقائق

لم يعد تجديد رخصة القيادة أمرًا معقدًا، حيث يمكنك الآن تجديد رخصتك وأنت في مكانك باستخدام رقم الإقامة فقط. بفضل الخدمات الإلكترونية المتطورة، أصبح بإمكانك إتمام هذه العملية في دقائق معدودة دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية، مما يوفر وقتك وجهدك.

كتب محمد سعد – يسعى المواطنون لمعرفة كيفية ترخيص سياراتهم دون الحاجة إلى زيارة إدارات المرور، وفي هذا السياق أطلقت وزارة الداخلية خدمات إلكترونية مبتكرة تتيح إمكانية استخراج رخص القيادة وتجديد تراخيص السيارات أونلاين، من أبرزها خدمة التراخيص تحت البيت، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يرغبون في إنهاء معاملاتهم دون الذهاب إلى وحدات المرور.

إقرأ ايضاً : كيفية استبدال رخصة القيادة في سلطنة عمان بسهولة: الخطوات والشروط

تكلفة خدمة استخراج رخص القيادة وتجديد تراخيص السيارات أونلاين

تبلغ رسوم انتقال الوحدات المتنقلة إلى موقع المواطن 1200 جنيه، مع وجود فترة انتظار تصل إلى شهر بسبب الإقبال الكبير على الخدمة، ويتم الحجز عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية، كما خصصت الوزارة الخط الساخن 15558 لتوفير المعلومات والمساعدة في حالات طلب ونش الإنقاذ بجميع أنحاء الجمهورية.

الخدمات المتوفرة عبر الوحدات المتنقلة

وقعت وزارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط لتطوير مراكز تكنولوجية متنقلة، تتيح تقديم مجموعة من الخدمات المرورية تشمل مايلي:

استخراج وتجديد رخص التسيير.

استخراج وتجديد رخص القيادة.

إصدار الملصق الإلكتروني.

إجراء الفحص الفني الآلي.

توفير مستلزمات مرورية للمركبات الملاكي والنقل الخفيف بوزن لا يتجاوز 1.5 طن.

رسوم خدمة استخراج رخص القيادة

الوحدات تحت البيت رسوم الخدمة تبلغ 1200 جنيه، بالإضافة إلى رسوم الترخيص أو التجديد.

الوحدات المتنقلة بأماكن ثابتة تكلفة الخدمة 500 جنيه عند التوجه مباشرة إلى مراكز ارتكاز الوحدات المتنقلة في محافظتي القاهرة والجيزة.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخص القيادة

للاستفادة من الخدمة يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مرور مصر. من هنا

اختيار الخدمات الإلكترونية.

حجز موعد للوحدة المتنقلة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار الوحدة وتحديد التاريخ والموعد المناسبين.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخص القيادة

شهادة مخالفات (يمكن الحصول عليها من مكاتب البريد).

رخصة السيارة.

بطاقة الرقم القومي.

وسيلة دفع إلكترونية (فيزا).

مراكز الخدمة والقيود

بدأت وحدات المرور المتنقلة عملها في عدة محافظات منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، ومطروح، حيث تقدم الخدمات المرورية للمركبات بسعة محرك تصل إلى 2000 سي سي، أما السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 2000 سي سي فيجب تجديد تراخيصها من وحدات المرور التابعة لها، كذلك استخراج رخص القيادة لأول مرة يتم فقط من وحدة المرور المختصة بمحل إقامة المتقدم، ويتطلب اجتياز اختبار القيادة في الوحدة.

استفد من الخدمات الرقمية المتاحة لتجديد رخصتك بسرعة وسهولة باستخدام رقم الإقامة، واستمتع بتجربة إلكترونية مريحة توفر لك الوقت وتجنبك عناء الانتظار في الطوابير.