موعد انتهاء التوقيت الشتوي في مصر وتفاصيل بدء التوقيت الصيفي 2025

أعلنت الجهات المختصة في مصر عن موعد انتهاء التوقيت الشتوي لعام 2025 والاستعداد لبدء تطبيق التوقيت الصيفي. يهدف هذا التغيير إلى تحسين استغلال ضوء النهار وتوفير الطاقة، وفقًا لخطط الحكومة لتحديث نظام العمل والأنشطة اليومية. تعرف على تفاصيل مواعيد التغيير وكيفية ضبط ساعتك.

كتب محمد سعد – يتم العودة الى العمل بالتوقيت الصيفي فى عام 2025 من جديد، وهذا طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 للعام الماضي، ويريد الكثير من المواطنين التعرف على موعد تغيير الساعة في مصر للتوقيت الصيفي 2025، والذي سوف يكون فى يوم الجمعة الأخيرة، وهذا بعد مرور 6 شهور من بداية تطبيق التوقيت الشتوي،وسوف نتناول تفاصيل موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 وتقديم الساعة في مصر خلال هذا المقال، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على التفاصيل المعلنة حول هذا الموضوع.

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تفاصيل موعد التوقيت الصيفي 2025

بالنسبة الي موعد التوقيت الصيفي 2025، فقد جاء فى قرار مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي سوف يبدأ في يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وبهذا يكون موعد تغيير الساعة في مصر للتوقيت الصيفي 2025 سوف يكون يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

تفاصيل تقديم الساعة 60 دقيقة في جمهورية مصر العربية

أما بالنسبة الي تفاصيل تقديم الساعة 60 دقيقة في داخل مصر، سوف ترجع عدد ساعات النهار أطول كالسابق في الموعد المحدد، وعندما يصل الى الساعة 12:00 صباح يوم الجمعة 25 أبريل 2025، سوف تتقدم الساعة 60 دقيقة لتكون الساعة 1:00 صباحا.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2024/2025

أما بالنسبة الى تفاصيل موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2024/2025، سوف ينتهي التوقيت الشتوي فى يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، حيث يفصلنا حوالي شهران على ان يتم انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي ويتم العودة للتوقيت الصيفي مرة أخري.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت الشتوي الجاري

بعد ان تم تطبيق التوقيت الشتوي، تصبح مواقيت الصلاة الجديدة على النحو التالي:

موعد اذان الفجر: 4:38 صباحا بتوقيت القاهرة.

موعد اذان الظهر: 11:39 صباحا بتوقيت القاهرة.

موعد أذان العصر: 2:49 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد اذان المغرب: 5:13 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد أذان العشاء: 6:31 مساء بتوقيت القاهرة.

مع اقتراب موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر، ينصح بضبط الساعات وفق التوقيت الجديد لتجنب أي ارتباك في المواعيد اليومية. هذا التغيير يعزز تنظيم الوقت ويساهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة