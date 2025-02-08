وداعًا للتعقيدات: احصل على معلوماتك في برنامج تكافل وكرامة بسهولة الآن

لم يعد الاستعلام عن بياناتك في برنامج تكافل وكرامة أمرًا معقدًا، حيث يمكنك الآن الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالدعم بسهولة وسرعة. بفضل التطوير في الخدمات الإلكترونية، أصبح بإمكان المستفيدين متابعة تفاصيل الاستحقاق وتحديث البيانات دون الحاجة للانتظار أو زيارة المكاتب الحكومية.

كتب محمد سعد – تعتبر مبادرة تكافل وكرامة واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة للاهتمام بالمواطنين وتقديم الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة البطاقة بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كما يمكنهم إدخال الرقم القومي الخاص بهم للحصول على معلومات دقيقة حول حالة بطاقة المعاش، مما يسهل عليهم متابعة استحقاقاتهم وضمان حصولهم على الدعم المالي اللازم.

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شروط التقديم في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة لهذا العام والتي تشمل ما يلي:

عدم عمل المتقدم في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يزيد عن 500 جنيه.

يجب ألا يتقاضى المتقدم أي من الأشخاص المذكورين معاشًا تأمينيًا أو أي نوع من المساعدات الضمانية.

يتعين أن تكون الأسرة المتقدمة لتلقي معاش تكافل لديها أبناء تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة وحتى 18 عامًا، مع ضرورة أن يكون الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا مسجلين في مراحل التعليم المختلفة ابتدائي، إعدادي، ثانوي

المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

عند التقديم في برنامج تكافل وكرامة يجب على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات اللازمة لضمان استكمال إجراءات التقديم بشكل صحيح. تشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

يجب تقديم صور واضحة من بطاقات الرقم القومي السارية لكل من المتقدمين الزوج، الزوجة، أو أي من أفراد الأسرة.

تقديم صور شهادات ميلاد الأبناء المستحقين للدعم.

يتعين تقديم المستندات التي توضح الحالة الاجتماعية، مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة أو إثبات الهجر أو السجن إن وجدت.

يجب تقديم إيصالات حديثة لاستهلاك الكهرباء كجزء من المستندات المطلوبة.

تقديم شهادة رسمية من القومسيون الطبي توضح درجة الإعاقة، على أن تكون الدرجة 50% أو أكثر، إذا كان المتقدم يعاني من إعاقة.

موانع صرف معاش تكافل وكرامة

هناك بعض النقاط والمعايير التي تؤثر على استحقاق الأفراد أو الأسر للدعم من برامج التكافل الاجتماعي، مثل تكافل وكرامة، وتشير هذه الشروط إلى مستندات الملكية والدخل والمصادر المالية التي قد تمنع استحقاق المعاش. وفيما يلي قائمة بالشروط التي قد تؤثر في الأهلية:

ملكية أرض زراعية.

ايجار ارض زراعية.

ملكية عقار.

ملكية محل تجاري.

ملكية رؤوس مواشي للإجراءات التجارية.

العمل بأجر منتظم.

العمل بأجر غير مؤمن.

امتلاك أو الشراكة في مشروع خاص.

الحصول على معاش.

الحصول على معاش أعلى من حد معين.

السفر للخارج بغرض العمل قبل أو بعد القبول في البرنامج.

استفد من الخدمات الرقمية الميسرة للحصول على معلوماتك في برنامج تكافل وكرامة، وابقَ على اطلاع دائم بكل ما يخص استحقاقك ودعمك المالي بكل سهولة وراحة..