أصوات تلامس القلوب: تعرف على جدول أئمة الحرم المكي لشهر شعبان 1446

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن جدول أئمة الحرم المكي لشهر شعبان 1446، حيث سيؤم الصلاة نخبة من كبار القراء الذين تأسر أصواتهم القلوب وتضفي روحانية خاصة على أجواء المسجد الحرام. تعرف على مواعيد إمامة الصلاة لتستمتع بترتيل القرآن بأصوات مميزة تهز الوجدان.

كتب محمد سعد – يحرص العديد من المسلمين على متابعة جدول أئمة الحرم المكي لمعرفة من يؤمهم في مختلف الصلوات، حيث يضفي تنوع القراءات روحانية مميزة تسهم في تعزيز الخشوع والتدبر أثناء الصلاة.

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جدول أئمة الحرم المكي في شعبان 1446

فيما يلي تفاصيل جدول الأئمة خلال الأيام المذكورة:

يوم الأربعاء 6 شعبان 1446 هـ

المغرب: الشيخ محمد شاكر.

العشاء: الشيخ تركي الحسني.

يوم الخميس 7 شعبان 1446 هـ

الفجر الأول: الشيخ سهيل حافظ.

الفجر الثاني: الشيخ ماجد العباس.

الظهر: الشيخ عبدالله باعفيف.

العصر: الشيخ عصام خان.

المغرب: الشيخ محمد باصمد.

العشاء: الشيخ عصام خان.

يوم الجمعة 8 شعبان 1446 هـ

الفجر الأول: الشيخ محمد المغربي.

الفجر الثاني: الشيخ محمد خوجة.

الظهر: الشيخ توفيق خوج.

العصر: الشيخ عماد بقري.

المغرب: الشيخ إبراهيم المدني.

العشاء: الشيخ علي ملا.

يوم السبت 9 شعبان 1446 هـ

الفجر الأول: الشيخ إبراهيم المدني.

الفجر الثاني: الشيخ عماد بقري.

المغرب: الشيخ نايف فيده.

العشاء: الشيخ سامي ريس.

أهمية متابعة جدول أئمة الحرم المكي

يحرص المسلمون على معرفة جدول الأئمة في الحرم المكي للأسباب التالية:

تحقيق أجواء روحانية خاصة حيث يتميز أئمة الحرم بأساليب تلاوة متنوعة تسهم في الخشوع والتدبر أثناء الصلاة مما يجعل التجربة أكثر إلهاما وتأثيرا.

تنوع الأساليب والأداء وذلك لأن كل إمام له بصمته الخاصة فمنهم من يعتمد على المقامات الحزينة التي تلامس القلوب ومنهم من يلتزم بالتجويد الحجازي التقليدي مما يثري تجربة المصلين.

التفضيلات الشخصية للمصلين حيث يفضل البعض الصلاة خلف إمام معين لما يجدونه في صوته من راحة وطمأنينة مما يجعلهم يخططون لحضور الصلوات التي يؤمها.

تنظيم مواعيد الزيارة خاصة للمعتمرين والحجاج الذين يرغبون في أداء صلواتهم خلف أئمتهم المفضلين مما يجعل معرفة الجدول أمرا مهما لهم.

مع توفر وسائل التقنية الحديثة يمكن للمسلمين متابعة صلوات الحرم المكي عبر الإنترنت مما يزيد من أهمية معرفة جدول الأئمة لضبط أوقات الاستماع للتلاوات المفضلة.

بهذه الطريقة يصبح جدول الأئمة أداة مهمة للمصلين، سواء لحضور الصلوات في الحرم أو للاستماع إليها عن بعد، مما يعزز ارتباط المسلمين ببيت الله الحرام ويمدهم بجرعات إيمانية متجددة.

يمنحك جدول أئمة الحرم المكي لشهر شعبان 1446 فرصة للاستعداد الروحي ومتابعة الصلوات خلف أعذب الأصوات، مما يعزز الأجواء الإيمانية ويقوي الارتباط الروحي مع كتاب الله.