سجل في أبشر 2025 بهويتك الوطنية خلال لحظات واستمتع بالخدمات الإلكترونية

لم يعد التسجيل في منصة أبشر يستغرق وقتًا طويلاً، حيث يمكنك الآن إنشاء حسابك باستخدام هويتك الوطنية في دقائق معدودة فقط. استمتع بتجربة خدمات إلكترونية متكاملة تغطي جميع احتياجاتك الحكومية بسهولة وأمان، دون الحاجة لزيارة المكاتب أو الانتظار في الطوابير.

كتب محمد سعد – تم إطلاق منصة أبشر لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، مما يسمح لهم بتجنب الذهاب إلى المراكز المعنية بتقديم هذه الخدمات، من بين أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة هي خدمة استخراج الهوية الوطنية عبر أبشر 2025 بكل يسر، والتي تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الأحوال المدنية.

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استخراج هوية وطنية عبر أبشر 2025

تعتبر استخراج الهوية الوطنية عبر أبشر واحدة من أجدد الخدمات التي قامت منصة أبشر بتقديمها للمواطنين والمقيمين في المملكة، يمكن الحصول على الهوية الوطنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة أبشر

قم باختيار أيقونة أبشر أفراد، وتسجيل الدخول إلى المنصة.

قم بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إليك في الحقل المخصص لذلك.

تحديد رمز الخدمات الإلكترونية الذي ستجده في الصفحة الرئيسية.

تحديد خدمات قسم الأحوال المدنية.

اختر خيار استخراج بطاقة الهوية الوطنية.

تعبئة النموذج المعروض بالمعلومات اللازمة وفي الأماكن المخصصة لها.

التأكد من دقة البيانات المدخلة.

النقر على متابعة.

قم بتحميل المستندات التي تحتاجها المنصة وترتيبها بالشكل المطلوب.

دفع كافة الرسوم المتعلقة بإصدار واستلام الرخصة من خلال البريد السعودي.

قم بكتابة جميع المعلومات المتعلقة بالعنوان الوطني.

النقر على خيار إرسال طلب الاستخراج.

تجديد الهوية الوطنية

تقدم منصة أبشر خدمة تجديد الهوية الوطنية لعام 1446، بالإضافة إلى تفعيل بطاقة الهوية الوطنية، مما يتيح للمواطنين تحديث بياناتهم بكل يسر، وفيما يلي الخطوات اللازمة لذلك:

الذهاب إلى موقع أبشر.

من الصفحة الرئيسية انقر على خدماتي ثم توجه إلى خدمات الأحوال المدنية.

الضغط على خدمة تجديد الهوية.

يرجى قراءة الشروط والأحكام ثم الضغط على زر الموافقة.

رفع صورة شخصية حديثة.

ما هي الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الهوية الوطنية في السعودية؟

يمكنك الحصول على هوية وطنية في المملكة العربية السعودية، ولكن يجب عليك التأكد من توافر مجموعة من المعايير والشروط، والتي تشمل ما يلي:

يجب أن يكون العمر لدى الشخص الذي يتقدم بطلب استخراج الهوية الوطنية 18 سنة على الأقل.

يجب أن يكون الشخص يحمل الجنسية السعودية، كما يجب أن يسمح بإصدار الهوية الوطنية للأفراد الذين يقيمون داخل المملكة العربية السعودية فقط.

يجب أيضًا تقديم إيصال الدفع الذي يثبت سداد كافة المبالغ المالية المتعلقة بالخدمة.

ابدأ رحلتك مع الخدمات الإلكترونية من خلال تسجيلك في أبشر 2025 باستخدام هويتك الوطنية، واستمتع بسهولة الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان.