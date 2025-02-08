بعد رفع أسعار الديزل.. تعرف على سعر تعبئة أسطوانة الغاز في السعودية 2025

شهدت أسعار الطاقة في السعودية تغييرات جديدة بعد قرار رفع أسعار الديزل، مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على تكلفة تعبئة أسطوانة الغاز لعام 2025. في هذا التقرير، نستعرض السعر الحالي لتعبئة أسطوانة الغاز ونوضح مدى تأثره بتغيرات أسعار الوقود.

كتب محمد سعد – انتشرت الكثير من الأنباء والأخبار عن ارتفاع اسطوانات الغاز بالمملكة مما يسبب القلق والضيق للمواطنين في المملكة، حيث تعتمد المنازل على تلك الاسطوانات في كافة أعمال الطهي، وتعتبر تلك الأنباء مقاربة لحقيقة زيادة أسعار الديزل بنسبة 44% في الفترة الاخير عن طريق شركة أرامكو المسئول عن تحديد أسعار مصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومن خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على حقيقة ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز متمشية مع الزيادات التي أعلنتها شركة أرامكو.

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سعر تعبئة أسطوانة الغاز السعودية 2025

أعلنت الحكومة السعودية بأنه على الرغم من وجود زيادة في أسعار الديزل عن طريق شركة أرامكو بنسبة 44%، إلا أن تلك الزيادة لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على أسعار اسطوانات الغاز في المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت شركة الغاز الأهلية بالمملكة عن أسعار اسطوانات الغاز وتسعيرتها لفرض الكثير من الاستقرار داخل المجتمع السعودي، وذلك نظرا لأهمية اسطوانات الغاز، ويوجد من الاسطوانات أحجام مختلفة حيث الحجم الصغير والحجم المتوسط والأحجام الكبيرة التي تصل إلى 52 لتر، ومن أهمها أسعار اسطوانات الغاز:

يصل سعر أسطوانة الغاز بوجود المنظم في المملكة إلى 197 ريال سعودي.

يصل سعر أسطوانة الغاز بدون وجود منظم إلى 164 ريال سعودي

أسعار المحروقات في المملكة العربية السعودية 2025

يبحث الكثير من المواطنين على أسعار المحروقات في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر اسعار البنزين والغاز من الأمور الضرورية والهامة التي تهم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن مصادر الطاقة من الأساسيات التي تعتمد عليها الحياة داخل المملكة من خلال المركبات وآلات المصانع واسطوانات الغاز في المنازل، وكلما زادت التكلفة والأسعار كلما تسببت في مشاكل اقتصادية وموجة غلاء أسعار تعود بالشكل السلبي على المواطن، ومن أهم أسعار المحروقات للعام 2025:

أسعار لتر بنزين 91 2.18 ريال سعودي.

أسعار لتر بنزين 95 2.33 ريال سعودي.

أسعار لتر ديزل 1.66 ريال سعودي.

أسعار لتر الكيروسين 1.33 ريال سعودي.

أسعار لتر غاز البترول المسال 1.04 ريال سعودي

مع استمرار التغيرات في أسعار الطاقة، يُنصح بمتابعة التصريحات الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حول أسعار تعبئة أسطوانة الغاز في السعودية وضمان التخطيط المالي المناسب للاحتياجات اليومية