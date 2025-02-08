الزعاق يحدد موعد انتهاء شتاء السعودية 1446-2025

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عن موعد انتهاء فصل الشتاء في السعودية لعام 1446-2025، موضحًا أبرز الظواهر الجوية التي سترافق نهاية هذا الموسم. وجاءت هذه التوقعات استنادًا إلى الدراسات الفلكية والمناخية التي تتابع تغيرات الطقس في مختلف مناطق المملكة.

كتب محمد سعد – تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تشهد تقلبات مناخية واضحة في فصول السنة، خاصة في فصل الشتاء، حيث يعاني السكان من انخفاض درجات الحرارة وتغيرات جوية ملحوظة، وتحدث الدكتور خالد الزعاق الباحث في مجال الطقس والمناخ، عن موعد انتهاء فصل الشتاء في المملكة لعام 1446هـ الموافق 2025م، موضحًا الجوانب المناخية المهمة التي تؤثر على تحديد نهايته.

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الشتاء في السعودية

يبدأ فصل الشتاء في السعودية عادةً في شهر ديسمبر من كل عام ويستمر حتى شهر فبراير، ويتميز بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، أما في المناطق الجنوبية مثل عسير وجازان فتكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً.

الزعاق وتحديد نهاية الشتاء

وفقًا لما ذكره الزعاق فإن فصل الشتاء لهذا العام 1446هـ سيشهد العديد من التغيرات المناخية التي ستحدد بدقة موعد نهايته، وأضاف الزعاق أن نهاية الشتاء في المملكة ستتزامن مع ظاهرة فلكية مهمة تعرف بـ “الاعتدال الربيعي” والذي يصادف تاريخ 20 مارس 2025م، وفي هذا اليوم ينتقل الموسم بشكل رسمي من الشتاء إلى الربيع، حيث تتساوى فيه ساعات الليل والنهار.

وأشار الزعاق إلى أن من العلامات التي تشير إلى قرب انتهاء فصل الشتاء هي “الأنواء” أو التغيرات الجوية التي تحدث في آخر أيام فصل الشتاء، والتي تكون غالبًا مصحوبة بهبوب رياح باردة، مما يساهم في تحديد نهاية البرد القارس في معظم المناطق، وأوضح الزعاق أن هذه الفترة ستشهد تدريجًا في ارتفاع درجات الحرارة لتبدأ معالم الربيع في الظهور.

تأثيرات نهاية الشتاء على المناخ السعودي

بعد انتهاء الشتاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيًا، مما يؤدي إلى تحسين الأجواء وعودة النشاط الزراعي في العديد من المناطق، ومن المعروف أن موسم الربيع في السعودية يحمل معه أجواءً معتدلة، تشجع على الزراعة والسياحة.

كما أن نهاية فصل الشتاء تعني أيضًا انتقال بعض الأنماط المناخية في السعودية، من البرد القارس إلى درجات حرارة أكثر اعتدالًا، مما يساهم في تحسن الحياة اليومية للسكان، ومن المتوقع أن يواكب هذه التغيرات مناخية تطورًا في أنشطة الحياة العامة من تعليم وصحة، بالإضافة إلى عودة الأنشطة الزراعية والترفيهية إلى ذروتها.

إن معرفة موعد انتهاء فصل الشتاء في السعودية لعام 1446هـ وتحديد ذلك بناءً على المعطيات المناخية والفلكية، حيث يعد أمرًا هامًا للسكان المحليين والمهتمين بالمناخ في المنطقة، وحسب التوقعات سينتهي الشتاء في 20 مارس 2025م، ليحل محله فصل الربيع الذي يميز المملكة بأجوائه المعتدلة وطبيعته الخلابة.

مع اقتراب نهاية فصل الشتاء في السعودية، ينصح الزعاق المواطنين بمتابعة التغيرات الجوية والتحضير لفترة الانتقال نحو الأجواء الدافئة، مع الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالتقلبات المناخية.