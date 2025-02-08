مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين: تعويض عن أيام الإجازة الصيفية

أعلنت الجهات المعنية عن تفاصيل جديدة تخص مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين، والتي تتضمن تعويضًا عن أيام الإجازة الصيفية غير المستخدمة. يأتي هذا القرار تقديرًا لجهود المعلمين طوال فترة خدمتهم، وضمانًا لحقوقهم المالية وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة.

كتب محمد سعد – في خطوة رسمية جديدة صدر أمر ملكي في المملكة العربية السعودية يقضي بصرف تعويضات للمعلمين المتقاعدين عن الإجازة الصيفية، وجاء هذا القرار بناء على توجيهات من مساعد وزير التعليم حيث تم الإعلان عن بدء عملية حصر المعلمين الذين تقاعدوا خلال عامي 1444هـ و1445هـ، تمهيدا لتعويضهم عن رصيد إجازاتهم المستحقة.

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تفاصيل تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازة الصيفية

أصدرت وزارة التعليم توجيهات رسمية بضرورة إجراء حصر شامل للمعلمين المتقاعدين سواء للعامين الحاليين أو السنوات القادمة.

ويهدف هذا الحصر إلى تحديد مستحقات المعلمين المتقاعدين بناء على الإجازات الصيفية التي لم يتمكنوا من الاستفادة منها.

ويتم احتساب هذه المستحقات بدءا من تاريخ العودة إلى العمل حتى لحظة التقاعد مع مراعاة اللوائح التنفيذية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما أكدت الوزارة أن هناك فترات لا يتم احتسابها ضمن رصيد الإجازات وفقا لما هو منصوص عليه في الأنظمة المعمول بها.

إجراءات وزارة التعليم لحصر مستحقي التعويض

أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم تعميمًا إلى جميع الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة حيث يتضمن توجيهات بضرورة حصر جميع الأرصدة المتبقية من الإجازات العادية للمعلمين والمعلمات الذين أنهوا خدمتهم.

وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع اللوائح التنفيذية للخدمة المدنية حيث يحق للموظف الذي يخضع للوائح التعليمية طلب التقاعد المبكر أو تقديم استقالته قبل بلوغه السن النظامية للتقاعد.

شروط وتعليمات صرف التعويض

يتم احتساب رصيد الإجازات وفقًا للأنظمة المعتمدة بدءا من العودة للعمل وحتى التقاعد.

يستحق التعويض فقط من لم يستفد من رصيد الإجازات الصيفية خلال فترة عمله.

في حال تقديم الموظف طلب التقاعد أثناء العام الدراسي يحق لوزير التعليم تأجيل الموافقة حتى بداية الإجازة الصيفية وذلك وفقا للحد الأقصى الذي يحدده النظام.

أهمية القرار وتأثيره

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو حفظ حقوق المعلمين المتقاعدين وضمان تعويضهم عن مستحقاتهم المالية، تقديرا لجهودهم الطويلة في خدمة التعليم، كما يعكس حرص الوزارة على تطبيق اللوائح التنفيذية بما يحقق العدالة لجميع العاملين في القطاع التعليمي.

شروط نظام التقاعد الجديد

يجب أن يكون الموظف ضمن الفئات المؤهلة للتقاعد المبكر وذلك وفقا لعدد سنوات الخدمة أو طبيعة وظيفته.

يشترط أن يتقدم الموظف بالاستقالة بإرادته الحرة دون أي ضغوط أو إجبار من أي جهة.

يتم فتح باب التقديم للتقاعد خلال فترات محددة فقط لذا من الضروري متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة المواعيد المتاحة.

يخضع تحديد الحوافز المالية لموافقة الجهات المختصة مع ضمان توفير الميزانية اللازمة لتنفيذ البرنامج.

يطبق نظام التقاعد وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل في المملكة.

تؤكد هذه المكافأة التزام الجهات المختصة بتقدير دور المعلمين المتقاعدين، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية كاملة، بما في ذلك تعويض الإجازات الصيفية غير المستفاد منها خلال فترة عملهم.