ببساطة حضري ألذ فطائر الحليب الهشة والخفيفة لتقديمها مع الشاي والقهوة

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سهلة لتحضير فطائر الحليب الهشة واللذيذة، فهذه الوصفة ستمنحك نتيجة مثالية بطعم رائع وقوام طري يذوب في الفم. تعرفي على طريقة عمل فطائر الحليب بخطوات بسيطة لتحصلي على كعك خفيف يناسب أوقات الشاي والقهوة.

كتب محمد سعد – طريقة عمل فطائر الحليب الهش من المخبوزات السهلة والسريعة في التحضير بمكونات بسيطة متوفرة في البيت، وصفة عبارة عن فطائر هشة بالحليب على شكل مستدير مما يعطي شكل الكعك يمكن إضافة عدة نكهات مفضلة، في هذه الوصفة سوف نستخدم الفانيلا، لكن يمكنكم استخدام نكهات عديدة مثل البرتقال، القرفة، الشمر أو اليانسون على حسب الرغبة، تتميز بمذاق رائع بجانب الشاي أو القهوة وللأطفال مع كوب الحليب اللذيذ ستكون رائعة حقاً.

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مكونات فطائر الحليب

كوب حليب دافئ 200 مل.

كوب إلا ربع سكر.

ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة جافة.

نصف كوب زيت نباتي.

بيضة + بياض بيضة “بدرجة حرارة الغرفة”.

2 ملعقة كبيرة سمسم أو زنجلان محمص “اختياري”.

ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

فانيلا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

4 كوب ونصف دقيق حوالي 450 جرام ربما أقل أو أكثر قليلاً حسب حاجة العجين أيضاً.

للوجه سوف نستخدم صفار البيضة المتبقية مع ملعقتين حليب + رش سمسم.

طريقة عمل فطائر الحليب الهش

بالنسبة لإضافة السمسم في العجين فهو مكون إختياري يمكن الإستغناء عنه، على الرغم أنه يعطي مذاقاً رائعاً للكعك، ولكن حسب الرغبة، وعن خطوات التحضير فهي سهلة وبسيطة للغاية على النحو التالي:

في وعاء نبدأ بإضافة الحليب الدافي والسكر والخميرة الجافة ونخلط جيداً.

ثم نضيف البيضة وبياض البيضة والزيت والسمسم المحمص وملعقة الزبدة السائلة

نخلط المكونات جيداً وننتظر حتى تتفاعل الخميرة، وذلك يظهر عندما تبدأ بتكون فقاعات.

نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن العجينة جيداً، المهم لابد أن نحصل على عجينة طرية نسبياً.

بعدما تختمر نفرغ الهواء ونفرد العجينة على رشة من الدقيق من أسفل ومن أعلى العجينة حتى لا تلتصق بالرول.

نفرد بسمك متوسط الحجم، ثم نقطع بقطاعة دائرية ونقطع من المنتصف بدائرة صغيرة حتى تصبح فارغة من الوسط.

الآن نرص الكعك على ورق زبدة في الصاج المخصص للخبز.

نغطي العك مرة أخرى لكي يتخمر حوال عشر دقائق فقط، ثم ندهن الوجه بمزيج صفار البيضة والحليب ونرش السمسم على الوجه.

ندخل الصاج الفرن ساخن على حرارة 180 حتى يأخذ اللون الذهبي الغامق المحمر.

يترك يبرد ويقدم بالعافية.

طريقة عمل فطائر هشة بدون حليب

بنفس الخطوات المشروحة سابقاً، يمكن استبدال الحليب بالماء الدافئ، كما يمكن استعمال السمنة النباتي أو الزيت بدلاً من الزبدة، كما يمكن التحكم في كمية السكر سواء بإضافة كمية أكثر أو أقل حسب الذوق المفضل لكم، وخطوة اختيارية يمكنكم حشو الفطائر مثلاً قطع شوكولاتة أو يمكن حشوها خليط من السكر مع القرفة فتعطي مذاقاً رائعاً لعشاق هذا المذاق، أو سادة كما هي.

حشو الفطائر بكريمة الكاسترد

في البداية نجهز وعاء نضع به 2 كوب من الحليب البارد.

نضيف 2 ونصف ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد( تباع لدى محلات مستلزمات الحلويات).

نضيف السكر حسب الرغبة وقطرات من الفانيلا.

نحرك المزيج على البارد أولاً، ثم نرفع على النار.

نقلب باستمرار حتى يثقل المزيج، حينما يبدأ يغلي نطفئ النار ونتركه يبرد.

الآن جاهز للاستخدام.

استمتعي بمذاق فطائر الحليب الطرية والهشة مع كوب من الشاي أو القهوة، وقدميها لأفراد عائلتك كوجبة خفيفة شهية وسهلة التحضير تناسب جميع الأذواق.