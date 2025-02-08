بدون أدوات وفي دقائق: حضري بسكويت ناعم ومقرمش بمكونات بسيطة جدًا

إذا كنتِ ترغبين في تحضير بسكويت ناعم ومقرمش بسرعة ودون الحاجة لاستخدام أدوات معقدة، فهذه الوصفة هي الخيار المثالي. بمكونات قليلة وبخطوات بسيطة، يمكنكِ الحصول على بسكويت لذيذ يناسب أوقات الشاي والقهوة أو كوجبة خفيفة للأطفال.

كتب محمد سعد – طريق عمل بسكويت ناعم مقرمش باستخدام مكونات بسيطة جداً متوفرة في البيت، حيث أنه هناك الكثير من الوصفات لتحضير أنواع تلك المخبوزات، ويعتبر البسكوت وع من أنواع المقرمشات المغذية مناسب للتحلية بعد الوجبات أو على الفطور مع كوب الحليب للأطفال وكوب الشاي أو القهوة للكبار فيكون لذيذ للغاية، ويتميز هذا النوع ببساطة التحضير وينتج كمية كبيرة من قطع البسكوت برغم من استخدام مقادير قليلة.

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مقادير البسكويت الناعم

100 جرام زبدة طرية.

80 مل زيت نباتي.

120 جرام سكر.

رشة ملح.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

فانيلا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة ونصف كبيرة كاكاو خام غير محلى.

380 جرام دقيق.

طريقة عمل بسكويت ناعم ومقرمش

ملحوظة في عمل أنواع البسكويت السهل الذي يمكن تحضيره بدون أدوات فقط بستخدام أشياء كثيرة متوفرة للتشكيل بها، وفي هذا النوع يمكن استعمال خليط من الزبدة والزيت أو استعمال زيت كله أو سمنة نباتي أو بلدي مع الزيت، فلكي حرية استخدام المواد الدهنية حسب المتوفر لديكي، ولتحضير البسكوت تابعي هذه الخطوات السهلة:

أولاً في وعاء عميق ضعي الزبدة والسكر واخلطي حتى يصبح القوام طري، ثم اخفقي حتى يصير هش مثل الكريمة.

ثم ضيفي أول بيضة والفانيلا واخلطي حتى تختفي، يليها البيضة الأخرى ورشة الملح واخلطي حتى تختفي أيضاً.

الآن انخلي الدقيق والبكنج بودر والكاكاو، ثم قلبي باسباتيولا حتى تتجانس المكونات.

ثم لمي العجينة قدر الإمكان حتى تتجانس تماماً وتصبح جاهزة.

بعد ذلك خذي قطع من العجينة بواسطة ملعقة صغيرة أو كبيرة حسب الحجم المطلوب كمعيار لضبط الحجم.

عمل كل القطع كرات متساوية.

أحضري أي مصفاة موجودة في البيت، ثم خذي كرة من العجينة واضغطي على ظهر المصفاة حتى تحصلي على شكل جميل.

رصي قطع البسكويت في صاج الفرن على ورق زبدة.

ثم ادخلي الصاج فرن ساخن على 170 لمدة حوال 20 دقيقة.

عندما يخرج لا تحركي البسكويت بل اتركيه في الصاج حتى يبرد تماماً.

للتزيين يمكن إذابة شوكولاتة بيضاء مع كريمة ثم لصق كل قطعتين من البسكويت بها.

أو يمكن استخدام أي نوع كريمة مفضلة لكم وذلك بلصق قطعتين أيضاً، بالهنا.

طريقة كريمة الكاسترد لحشو البسكويت والفاطئر

في عاء ضعي به 2 كوب من الحليب البارد.

ضيفي 2 ونصف ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد( تباع لدى محلات مستلزمات الحلويات).

ثم ضيفي السكر حسب الرغبة وقطرات من الفانيلا.

حركي المزيج على البارد أولاً، ثم ارفعي على النار.

حركي باستمرار حتى يثقل المزيج، حينما يبدأ يغلي أطفئي النار واتركيه يبرد.

الآن جاهز للاستخدام.

استمتعي بتحضير بسكويت ناعم ومقرمش في دقائق قليلة دون عناء، وقدميه لأفراد عائلتك كوجبة خفيفة ولذيذة تناسب جميع الأوقات.