كيفية التقديم في دعم الضمان الاجتماعي المطور وحالات استبعاد المستفيدين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية التقديم في برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر المستحقة. كما أوضحت الوزارة الحالات التي قد تؤدي إلى استبعاد بعض المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وفقًا للشروط والمعايير المحددة.

كتب محمد سعد – التقديم في دعم الضمان الاجتماعي، فالعديد من مواطني المملكة العربية السعودية لديهم رغبة في التسجيل في الضمان المطور، الذي يتم توفيره من جانب وزارة الضمان الاجتماعي، وقد أوضحت الوزارة بأنه إذا كان راتب المستفيد وأسرته 8000 ريال سعودي وليس فرد واحد فقط، فإنه يكون من المستحقين لدعم الضمان الاجتماعي المطور ولم يتخطى الحد المانع إطلاقًا، ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني لجميع المستفيدين الجدد، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في دعم الضمان الاجتماعي.

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التقديم في دعم الضمان الاجتماعي

التقديم علي الضمان المطور مُتاح لجميع الراغبين في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وبناءً عليه يمكن التقديم من خلال الخطوات الآتية:

قم بالتوجه إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

يجب علي المستفيد تسجيل الدخول بواسطة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك أو أن يتم إنشاء حساب جديد.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يجب الضغط على أيقونة الضمان الاجتماعي المطور مع اختيار مستخدم جديد.

ثم ملء جميع البيانات المطلوبة مع أهمية التحقق من صحتها.

الضغط على أيقونة حفظ البيانات.

ثم إرسال الطلب حتى يتم مراجعته والرد علي المستفيد في وقت إعلان نتائج الأهلية.

فئات يتم استبعادها من الضمان المطور

حددت الوزارة عددًا من الحالات التي يتم وقفها من صرف الدعم النقدي لها، ويجب علي المستفيدين التحقق منها لتجنب الوقوع بها، ومن أبرز الحالات ما يلي:

خلال وفاة المستفيد بعدها يتم إسقاط المستفيد من الدعم بشكل مباشر.

في حالة عدم الذهاب إلى العمل والتحقق من جانب الوزارة وثبوت القدرة على العمل.

السفر بشكل مستمر ودائم إلى خارج المملكة العربية السعودية.

أن يتعدى الراتب الشهري الخاص بالمستفيد الحد الأقصى للضمان المطور.

في حالة عدم تحديث البيانات بشكل مستمر خاصة إذا كان هناك جديد.

في حالة عدم حضور البرنامج التدريبي والتأهيلي التي توفرها الوزارة.

عند وجود تغيير في محل الإقامة مع عدم تحديث هذه البيانات.

بحالة عدم توافر جميع الشروط التي المخصصة للتقديم علي الضمان المطور.

عند تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة.

التنازل عن الدعم دون أي ضغط.

موقف الزوجة غير السعودية من «الضمان المطور»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موقف زوجة المواطن (غير السعودية) من التسجيل في الضمان المطور، وقد أشارت إلى زوجة المواطن (غير السعودية) أو مطلقته أو أرملته، يمكن لها رفع طلب استثناء، ويمكن ذلك من خلال الاتصال بمراكز الاتصال، أو التوجه لأقـرب مكتب ضمان اجتماعي لرفع طلب استثناء للتسجيل بالضمان الاجتماعي المطور.

لضمان استمرار الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور، يجب الالتزام بالشروط وتحديث البيانات بشكل دوري. تأكد من مراجعة الحالات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد لتجنب فقدان الدعم.