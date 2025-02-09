قرار جديد من وزير التعليم حول إعادة تسكين المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم مساعد

أصدر وزير التعليم قرارًا هامًا يتعلق بإعادة تسكين المعلمين المساعدين ضمن إطار مسابقة 30 ألف معلم مساعد، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الكوادر التعليمية وتعزيز جودة العملية التعليمية في مختلف المدارس.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على قرار من وزير التعليم بشأن إعادة تسكين المعلمين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، والصادر بشأنهم القراران الوزاريان رقما: 190 لسنة 2023، و158 لسنة 2024، وذلك في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم بالكشوف المرفقة.

ونصت المادة الأولى: يعاد تسكين المعلمين المساعدين الذين تم التعاقد معهم، وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 190 السنة 2023، و158 لسنة 2024، والقائمين على رأس العمل في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم، والبالغ عددهم 468، وفقا لكشوف الأسماء والبيانات المرفقة.

المادة الثانية: تتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين الإشراف، وتوجيه الدعم اللازم ومتابعة تنفيذ إجراءات إعادة تسكين المعلمين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.

قرار من وزير التعليم بشأن إعادة تسكين المعلمين المساعدينقرار من وزير التعليم بشأن إعادة تسكين المعلمين المساعدينقرار من وزير التعليم بشأن إعادة تسكين المعلمين المساعدين

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، على متابعة انتظام الطلاب في المدارس، التي بدأت فيها الدراسة اليوم في أولى أيام الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري 2024/ 2025، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية.

حيث انطلقت الدراسة في المحافظات التي بها دراسة السبت أمس السبت، فيما انتظمت اليوم الأحد فى جميع المدارس، وهو ما حرصت الوزارة على متابعته، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزير الخاصة بانتظام العملية التعليمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس

من المقرّر أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2025 في المدارس من السبت 24 مايو 2025 وذلك لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2025

و سيكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 من يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وتقرر أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

وفي ذات السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة ألزمت بها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني 2025 المقرر انطلاقه اليوم، وشملت هذه القرارات ما يلي:

– المتابعة الميدانية الجادة من جانب مديري المديريات ومديري الإدارات التعليمية للمدارس، وتقديم الدعم اللازم لها لضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول

– التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة في المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وخلوها من أي مشكلات قد تهدد أمنهم وسلامتهم.

التأكيد على صيانة المعامل والورش وكافة التجهيزات والمعدات الفنية والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب من خلال البنود المالية المخصصة لها

– الحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج ومكافحة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة ورفع أي مخلفات توجد في محيطها

– المتابعة الجادة لالتزام الطلاب وجميع العاملين في المدارس والإدارات والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المعظم.

في الختام، يبقى قرار من وزير التعليم بشأن إعادة تسكين المعلمين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يُتوقع أن يسهم هذا القرار في توفير فرص أكبر للمعلمين المساعدين وتطوير البيئة التعليمية، بما يواكب أهداف الوزارة في رفع كفاءة التعليم وتلبية احتياجات المدارس بالكفاءات المؤهلة.