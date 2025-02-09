إجراء رسمي جديد لحجاج الداخل في السعودية يبدأ اليوم عبر منصة إلكترونية حديثة

أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن إجراء رسمي جديد يجب على حجاج الداخل اتخاذه اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة لضيوف الرحمن.

في إطار سعي وزارة الحج والعمرة لتيسير مناسك الحج وتقديم أفضل الخدمات للحجاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، أعلنت الوزارة عن انطلاق مرحلة تسجيل رغبات الحج لموسم 1446 هـ مع توفير العديد من التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تلبية احتياجات الحجاج، خاصة فيما يتعلق بالنساء الراغبات في أداء الحج دون محرم عند وجود ظروف خاصة تستدعي ذلك.

اجراء هام يجب اتخاذه لحجاج الداخل في السعودية من اليوم عبر منصة الكترونية جديدة

يأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لتطوير خدماتها وتحقيق أكبر قدر من المرونة والسهولة في عملية التسجيل.

التسجيل لموسم حج 1446 هـ عبر تطبيق نُسك والمسار الإلكتروني

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل لموسم حج 1446 هـ، حيث يمكن للراغبين في أداء الفريضة التسجيل من خلال منصتين رئيسيتين، وهما تطبيق نُسك والمسار الإلكتروني، وذلك لضمان توفير تجربة سلسة وميسرة لجميع المتقدمين.

يتم التسجيل عبر إدخال البيانات الشخصية والصحية المطلوبة واستكمال إجراءات إضافة المرافقين، إلى جانب إتاحة خاصية طلب استثناء المحرم للراغبات في ذلك.

هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، حيث يتيح التسجيل الإلكتروني مزيد من الشفافية والدقة في اختيار الباقات المناسبة لكل حاج بناءً على احتياجاته الصحية والاجتماعية.

استثناء المحرم للراغبات في الحج عند الحاجة وظروف خاصة

في إعلان يهدف إلى توفير المزيد من التيسيرات للنساء الراغبات في أداء مناسك الحج، أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن طلب استثناء شرط وجود المحرم عند الحاجة، مما يتيح للنساء إمكانية التسجيل بشكل فردي في حالات معينة.

هذا القرار يأتي استجابة لطلبات متكررة من بعض الفئات الراغبة في أداء الفريضة ولكن تعترضهن ظروف تمنعهن من وجود محرم.

يشكل هذا الاستثناء فرصة للراغبات في الحج لاستكمال إجراءات التسجيل بسهولة مع الحفاظ على الضوابط المحددة من قبل الوزارة لضمان أمنهن وسلامتهن.

إشعار المتقدمين فور إتاحة حجز الباقات مع أولوية لمن لم يسبق له الحج

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن الحجاج المتقدمين عبر المسار الإلكتروني أو تطبيق نُسك سيتم إشعارهم فور إتاحة حجز الباقات المناسبة لهم.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في قبول الطلبات ستمنح للراغبين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، وذلك في إطار حرصها على إعطاء الفرصة لمن لم يحظي بشرف أداء الفريضة سابقًا.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل واستكمال جميع البيانات لضمان الدخول في المرحلة التالية من عملية الاختيار.

جهود وزارة الحج والعمرة لتطوير الخدمات وتحقيق رؤية المملكة 2030

تأتي هذه التحديثات والخدمات الجديدة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ورفع مستوى التجربة الدينية والروحية لكل زائر للأراضي المقدسة.

وتسعى الوزارة إلى توسيع استخدام الحلول الرقمية لتسهيل عملية التسجيل وإدارة شؤون الحج بطرق حديثة تواكب التطورات العالمية.

تعتبر هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة تسعى إلى تعزيز الاستعدادات لموسم الحج المقبل من خلال توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية واللوجستية.

كما تحرص الوزارة على تطوير خدمات النقل والإقامة وتوفير الدعم اللازم لجميع الفئات المستفيدة من برامج الحج.

نصائح وإرشادات للراغبين في التسجيل لموسم حج 1446 هـ

من الضروري للراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام متابعة المستجدات والإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية.

ينصح باستكمال جميع البيانات المطلوبة بدقة، والتأكد من صحة المعلومات الصحية والمرافقة، لضمان استيفاء الشروط والمعايير المحددة.

كما يفضل المسارعة بالتسجيل لضمان الحصول على فرصة المشاركة في هذا الموسم المبارك.

ختامًا، فإن وزارة الحج والعمرة تؤكد حرصها على توفير أفضل التجارب لضيوف الرحمن، وتسعى بكل جهدها لتقديم خدمات مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، مع ضمان راحتهم وسلامتهم طوال فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة.

يُعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتعزيز تنظيم خدمات الحج وتوفير تجربة مميزة لحجاج الداخل، بما يتماشى مع الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين مستوى الراحة والأمان للحجاج.