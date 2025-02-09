الفرق بين دهن العود، البخور، المعمول، والمعجون وأفضل أماكن شراء منتجات العود المضمونة في السعودية 2025 مع الأسعار

يعتبر العود من أكثر المنتجات العطرية تميزًا في السعودية، حيث تتنوع أشكاله بين دهن العود، البخور، المعمول، والمعجون، ولكل منها خصائصه الفريدة واستخداماته المختلفة. في هذا المقال، نستعرض الفرق بين هذه الأنواع وأماكن شراء منتجات العود المضمونة في السعودية لعام 2025، مع توضيح الأسعار لتسهيل اختيار الأنسب.

كتب محمد سعد – يعتبر العود من أكثر المواد العطرية تقدير في الثقافة العربية، ويستخدم بأشكال متعددة مثل دهن العود، بخور العود، معجون العود، ومعمول العود.

إقرأ ايضاً : أسهل طريقة للتعرف على زيت الزيتون الأصلي من المغشوش لضمان شراء الأفضل

الفرق بين دهن وبخور ومعمول ومعجون العود وأماكن شراء منتجات العود المضمونة

في هذا التقرير، نستعرض الفروقات بين هذه الأنواع، ونقدم معلومات حول منشأ العود الأصلي، ونسلط الضوء على أماكن شراء منتجات العود المضمونة في السعودية لعام 2025 مع متوسط الأسعار.

أنواع العود واستخداماته:

دهن العود: التعريف: هو زيت عطري نقي يُستخرج من خشب العود عبر التقطير. الاستخدام: يُستخدم كعطر يوضع مباشرة على الجلد، ويتميز برائحته القوية والثابتة. أنواعه: دهن العود الكمبودي: يُعتبر من أغلى الأنواع، حيث يمكن أن تصل أسعاره إلى آلاف الدولارات للغرام الواحد. دهن العود الهندي: يُعتبر ثاني أغلى الأنواع بعد الكمبودي. دهن العود البورمي: يتميز بنكهة فريدة ومميزة، ويُعتبر نادرًا ومرتفع الثمن.

بخور العود: التعريف: هو قطع من خشب العود تحرق لإطلاق رائحة عطرية في المكان. الاستخدام: يستخدم لتعطير المنازل والمساجد والمناسبات الخاصة. أنواعه: العود الهندي: يُعتبر من أفضل الأنواع، ويتميز برائحته القوية والدخانية. العود الكمبودي: يتميز برائحة حلوة ودخانية أقل كثافة.

معمول العود: التعريف: هو نوع فاخر من البخور يصنع من خلط مسحوق خشب العود مع مواد عطرية أخرى مثل المسك والعنبر. الاستخدام: يُستخدم بكثرة في البلاد العربية لتعطير المنازل والمناسبات. الفرق عن البخور التقليدي: يختلف عن بخور العود في طريقة الصنع، حيث يتم خلطه بمواد عطرية إضافية.

معجون العود:

التعريف: هو خليط من مسحوق العود والزيوت العطرية والمكونات الطبيعية الأخرى، يشكل على هيئة معجون. الاستخدام: يستخدم كعطر صلب أو يُحرق لتعطير الأماكن.



منشأ العود الأصلي

يستخرج العود من أشجار تنتمي إلى جنس “أكويلاريا” (Aquilaria)، والتي تنتشر في مناطق جنوب شرق آسيا، مثل الهند، كمبوديا، ماليزيا، وإندونيسيا، تعتبر الهند وكمبوديا من أبرز الدول المنتجة للعود عالي الجودة.

ارتفاع أسعار العود

يعود ارتفاع سعر العود إلى عدة عوامل، منها:

ندرة الأشجار: أشجار العود نادرة وتحتاج إلى ظروف بيئية خاصة للنمو.

عملية الاستخراج: تتطلب عملية استخراج دهن العود مهارات وتقنيات متقدمة، مما يزيد من تكلفتها.

زيادة الطلب: يعتبر العود من المنتجات الفاخرة، ويزداد الطلب عليه في الأسواق العالمية، خاصة في دول الخليج العربي.

أماكن شراء منتجات العود المضمونة في السعودية لعام 2025 مع متوسط الأسعار

تعد المملكة العربية السعودية من أبرز الأسواق لمنتجات العود، وتتوفر فيها العديد من المتاجر الموثوقة التي تقدم منتجات عالية الجودة، فيما يلي قائمة بأبرز هذه المتاجر مع متوسط الأسعار:

العربية للعود:

نبذة: تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في العود والعطور في المملكة، وتتميز بتشكيلة واسعة من المنتجات. متوسط الأسعار: دهن العود: يبدأ من 500 ريال سعودي للغرام الواحد. بخور العود: يبدأ من 300 ريال سعودي للكيلوغرام. معمول العود: يبدأ من 150 ريال سعودي للعلبة 200 جم.

عبد الصمد القرشي: نبذة: شركة عريقة تقدم مجموعة متنوعة من منتجات العود والعطور الشرقية. متوسط الأسعار: دهن العود: يبدأ من 600 ريال سعودي للغرام. بخور العود: يبدأ من 350 ريال سعودي للكيلوغرام. معمول العود: يبدأ من 200 ريال سعودي للعلبة 200 جم.

متجر قمة اختيار العود: نبذة: متجر متخصص في تقديم أفضل أنواع العود والبخور في السعودية. متوسط الأسعار: دهن العود: يبدأ من 700 ريال سعودي للغرام. بخور العود: يبدأ من 400 ريال سعودي للكيلوغرام. معمول العود: يبدأ من 180 ريال سعودي للعلبة 200 جم.

متجر العز للعود: نبذة: يحرص على تقديم أنواع العود عالية الجودة بأسعار تنافسية. متوسط الأسعار: دهن العود: يبدأ من 550 ريال سعودي للغرام. بخور العود: يبدأ من 320 ريال سعودي للكيلوغرام. معمول العود: يبدأ من 170 ريال سعودي للعلبة بحجم 200 جرام.

متجر عود الميلاد:

نبذة: متجر سعودي متخصص في تقديم العود الطبيعي بأسعار تنافسية، ويتميز بتوفير أنواع نادرة من دهن العود والبخور المستورد. متوسط الأسعار: دهن العود: يبدأ من 600 ريال سعودي للغرام الواحد. بخور العود: يبدأ من 350 ريال سعودي للكيلوغرام. معمول العود: يبدأ من 190 ريال سعودي للعلبة بحجم 200 جرام.

المتاجر الإلكترونية مثل نون، أمازون السعودية، وإكسترا: نبذة: توفر هذه المتاجر مجموعة متنوعة من منتجات العود مع إمكانية توصيل سريع وعروض خاصة. متوسط الأسعار: دهن العود: يبدأ من 450 ريال سعودي للغرام الواحد. بخور العود: يبدأ من 250 ريال سعودي للكيلوغرام. معمول العود: يبدأ من 120 ريال سعودي للعبوة.



نصائح لشراء العود الأصلي في السعودية عام 2025

مع تزايد الطلب على العود، ظهرت العديد من المنتجات المقلدة التي تباع على أنها عود طبيعي، مما يجعل التحقق من جودة المنتج أمر ضروري، إليك بعض النصائح لشراء العود الأصلي:

الشراء من متاجر معروفة وموثوقة: تأكد من شراء العود من المتاجر الكبرى مثل العربية للعود وعبد الصمد القرشي أو عبر المتاجر الإلكترونية الرسمية.

التحقق من الرائحة والقوام: العود الأصلي يتميز برائحة فريدة لا تحتوي على روائح كيميائية قوية.

تجربة المنتج قبل الشراء: بعض المتاجر تتيح لك اختبار دهن العود أو البخور قبل الشراء لضمان الجودة.

التأكد من مصدر العود: يفضل اختيار العود الهندي أو الكمبودي لضمان الحصول على أعلى جودة.

مراقبة السعر: العود الأصلي سعره مرتفع، لذا فإن الأسعار الزهيدة قد تكون علامة على الغش.

اتجاهات سوق العود في السعودية لعام 2025

تشهد سوق العود في المملكة العربية السعودية ازدهار ملحوظ في 2025، وذلك بسبب ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على المنتجات العطرية الفاخرة، ومن أبرز الاتجاهات في السوق:

زيادة الطلب على العود النقي والطبيعي نتيجة وعي المستهلكين بأهمية اقتناء العود الأصلي بدلاً من المقلد.

ظهور علامات تجارية جديدة محلية تقدم عود بجودة عالية بأسعار منافسة.

انتشار التجارة الإلكترونية حيث يفضل العديد من المستهلكين شراء العود عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى المتاجر التقليدية.

ارتفاع أسعار دهن العود الفاخر بسبب نُدرة الأشجار المنتجة له، مما يجعل بعض الأنواع تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات للغرام الواحد.

ختامًا: يظل العود واحد من أقدم وأرقى المنتجات العطرية التي تحظى بتقدير خاص في الثقافة العربية، خاصة في المملكة العربية السعودية.

ومع استمرار تزايد الإقبال عليه في 2025، أصبح من الضروري معرفة الفرق بين دهن العود، بخور العود، معجون العود، ومعمول العود لاختيار المنتج الأنسب.

كما أن معرفة أفضل أماكن شراء العود المضمون ستساعد المستهلكين على الحصول على منتجات أصلية ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

سواء كنت تبحث عن دهن العود الفاخر أو البخور التقليدي أو المعمول والمعجون العطري، فإن معرفة الفروقات بين هذه المنتجات واختيار المصادر الموثوقة للشراء تضمن لك تجربة فريدة وجودة عالية تناسب ذوقك.