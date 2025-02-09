عقيل العقيل يكشف عن أجمل طقس في السعودية خلال رمضان 1446 ويحذر سكان الرياض وجدة من أيام صعبة

كشف الخبير الجوي عقيل العقيل عن توقعاته لأجمل طقس ستشهده السعودية خلال شهر رمضان 1446، مشيرًا إلى أجواء مثالية في بعض المناطق. في المقابل، حذر سكان الرياض وجدة من أيام صعبة قد تشهد تقلبات جوية حادة في تواريخ محددة، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف.

كتب محمد سعد – أكد عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، في حديثه لبرنامج “يا هلا”، أن السعودية على موعد مع تحول مناخي كبير مع اقتراب شهر رمضان، حيث سيصادف بداية فصل الربيع أجواء معتدلة، وهو ما يشير إلى تحسن الطقس بشكل عام بعد مرور فصل الشتاء القاسي.

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عقيل العقيل يحدد أجمل طقس في السعودية لشهر رمضان 1446

العقيل أكد أن هذا التوقيت يمنح المملكة فرص لحدوث مزيد من الأمطار في مناطق متعددة، ما يعزز من الأمل بتحقيق موسم زراعي جيد.

العاصفة الرملية وتأثيرها على مناطق متعددة

وفي تفاصيل الحالة الجوية الحالية، تحدث العقيل عن العاصفة الرملية التي أثرت مؤخرًا على مناطق الحدود الشمالية والمناطق الشمالية بشكل عام.

العاصفة كانت سبب رئيسي في إثارة الأتربة في كل من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وهو ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية في العديد من الأماكن.

لكن العقيل أشار إلى أن هذه الحالة الغبارية ستنحسر تدريجيًا خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، مع توقعات بتقليص تأثيرها في مدينة الرياض، مما سينعكس بشكل إيجابي على الأحوال الجوية في تلك المناطق.

انخفاض درجات الحرارة وتأثير الكتل الهوائية الباردة

وأوضح العقيل أن العاصمة الرياض ستشهد اليوم طقس أبرد من اليوم السابق نتيجة تأثير الكتل الهوائية الباردة التي وصلت إلى المنطقة، وهو ما سيسهم في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في شمال المملكة إلى ما دون 5 درجات مئوية في ساعات الصباح الباكر ليوم غد، مما سيزيد من برودة الجو خلال هذه الفترة.

وأضاف أن هذه التغيرات المناخية ستستمر لبعض الوقت، حيث يتوقع أن تزداد البرودة في المناطق الشمالية قبل أن يبدأ الطقس في الاستقرار.

التوقعات المناخية في الفترة المقبلة

كما أكد العقيل أن المركز الوطني للأرصاد سيصدر بيان تفصيلي قريبًا حول التوقعات المناخية المتعلقة بدخول فصل الربيع.

هذا البيان سيتضمن معلومات أكثر دقة حول التغيرات المناخية المتوقعة في الأيام المقبلة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع، مما يعكس التحديات المناخية التي قد تؤثر على الأنشطة اليومية.

مع اقتراب شهر رمضان، ينصح عقيل العقيل الجميع بمتابعة التحديثات الجوية باستمرار واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة، خاصة في الأيام التي قد تشهد تقلبات حادة في الطقس…