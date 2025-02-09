وزارة العدل السعودية تبدأ تطبيق السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم وتوضح الحالات المستثناة

أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق قرار جديد يقضي بالسحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأشخاص الصادر بحقهم قرار وقف خدمات. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق الأطراف المتضررة، مع توضيح بعض الحالات التي يستثنيها القرار الجديد.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة العدل السعودية عن تأكيدها لنظام إيقاف الخدمات الذي يمنع الأفراد من سحب رواتبهم عبر البنوك أو أي مؤسسة حكومية أخرى في حالة وجود التزامات مالية أو قانونية غير مسددة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام الجميع بتسوية ديونهم قبل استعادة خدماتهم دحطنض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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تأثير إيقاف الخدمات على حياة الأفراد

تسبب إيقاف الخدمات تعطيل العديد من الخدمات الأساسية، مما ينعكس بشكل كبير على حياة الأفراد، حيث تشمل:

إصدار وتجديد الهوية الوطنية: يعيق قدرة الفرد على إثبات هويته وإجراء المعاملات الرسمية.

إصدار وتجديد رخصة القيادة: يمنع الفرد من القيادة بشكل قانوني، مما يؤثر على تنقله وحياته اليومية.

إصدار وتجديد جواز السفر: يحرم الفرد من السفر خارج المملكة لأي غرض.

نقل ملكية السيارة: يمنع الفرد من بيع أو شراء سيارة، مما يؤثر على قدرته على التصرف في ممتلكاته.

خدمات السفر والوكالات والمراسلة مع وزارة التجارة وهيئة سوق العمل: يتوقف الوصول إلى هذه الخدمات، مما يؤثر على الأعمال التجارية والمعاملات الرسمية.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

يمكن للأفراد الاستعلام عن حالة إيقاف خدماتهم بسهولة عبر بوابة ناجز الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة ناجز.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات التسجيل.

اختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم “إيقاف الخدمات”.

القيام بالاستعلام للتحقق من حالة إيقاف الخدمات.

يُعد هذا القرار خطوة مهمة في تطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية، حيث يضمن حقوق الدائنين ويعزز من فاعلية الإجراءات القانونية، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تستدعي استثناءً من هذا التطبيق.