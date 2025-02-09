فرص عمل مميزة في الأمن السيبراني والمحتوى الرقمي تقدمها Taqeem

أعلنت شركة Taqeem عن توفر فرص عمل جديدة في مجالي الأمن السيبراني والمحتوى الرقمي، مما يفتح الباب أمام الكفاءات الشابة والمتخصصة للانضمام إلى فريق عمل ديناميكي في بيئة تقنية متطورة. تهدف هذه الوظائف إلى تعزيز قدرات الشركة في حماية البيانات الرقمية وتطوير محتوى مبتكر يلبي متطلبات السوق الحديثة.

كتب محمد سعد – هل تبحث عن فرصة مهنية متميزة في بيئة عمل احترافية؟ انضم إلى فريق الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) وكن جزءًا من تطوير وتعزيز مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية.

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الوظائف المتاحة في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) – الرياض

1- أخصائي أول حلول رقمية

تنفيذ مهام تشغيلية في مجالات تقنية المعلومات والحوكمة الرقمية.

تصميم وتطوير واختبار ونشر منصات برمجية باستخدام Spring Boot وCamunda .

. مراجعة الكود البرمجي وضمان جودته.

مؤهل: بكالوريوس في علوم الحاسب أو مجال مشابه مع خبرة 2-4 سنوات في Spring Boot.

2- مدير إدارة بناء المحتوى والتوطين والترجمة

الإشراف على تطوير المحتوى التدريبي وفقًا للمعايير الدولية واحتياجات السوق.

ضمان توطين البرامج التدريبية للحفاظ على الثقافة الوطنية.

قيادة عمليات الترجمة وضمان جودتها.

مؤهل: بكالوريوس في المناهج وطرق التدريس أو إدارة الأعمال مع خبرة 9-12 سنة منها 4 سنوات في منصب إداري.

3- أخصائي تطوير وتمكين الأعضاء

إجراء أبحاث ودراسات لتطوير سياسات العضوية.

تحليل احتياجات الأعضاء والتوصية بالمبادرات التحسينية.

تقديم تقارير دورية عن أداء الأعضاء وورش العمل.

مؤهل: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، حديث التخرج حتى سنتين خبرة.

4- مدير إدارة الأمن السيبراني

الإشراف على حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.

تطوير سياسات وإجراءات الأمن السيبراني وفق الأنظمة المحلية والدولية.

إدارة الامتثال لمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

مؤهل: بكالوريوس في علوم الحاسب أو الأمن السيبراني أو تقنية المعلومات مع 9-12 سنة خبرة، منها 4 سنوات في منصب إداري.

كيفية التقديم

التقديم عبر الإنترنت : متاح الآن من خلال الرابط الرسمي لكل وظيفة.

: متاح الآن من خلال الرابط الرسمي لكل وظيفة. آخر موعد للتقديم : حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

لماذا الانضمام إلى منظمة تقييم (Taqeem)؟

بيئة عمل محفزة : فرصة للعمل في منظمة رائدة في مجال التقييم والاعتماد.

: فرصة للعمل في منظمة رائدة في مجال التقييم والاعتماد. تطوير المهارات : برامج تدريبية وتطوير مستمر لتعزيز الكفاءات المهنية.

: برامج تدريبية وتطوير مستمر لتعزيز الكفاءات المهنية. تأثير إيجابي : المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التقييم المهني والتطوير المؤسسي.

إذا كنت تمتلك المهارات اللازمة في الأمن السيبراني أو المحتوى الرقمي، فإن هذه الفرص من Taqeem تمثل بداية مثالية لمسيرة مهنية ناجحة. سارع بتقديم طلبك وكن جزءًا من فريق يسهم في بناء مستقبل التكنولوجيا الرقمية.