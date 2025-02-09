تحاليل طبية تكشف أسرارك الصحية دون الحاجة للصيام.. اكتشف الحقيقة مع د. خالد النمر

أكد د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك العديد من التحاليل الطبية التي يمكن إجراؤها دون الحاجة للصيام، مع الحفاظ على دقة النتائج. يكشف النمر عن أهمية هذه التحاليل وكيف يمكنها تقديم معلومات صحية دقيقة تساعد في تشخيص الحالات الطبية بشكل أفضل.

كتب محمد سعد – قام استشاري وأستاذ أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، بالكشف عن وجود العديد من الفحوصات الطبية التي لا تستدعي الامتناع عن الطعام قبل إجرائها، وهو ما يخالف الاعتقاد السائد لدى البعض بأن جميع التحاليل تتطلب الصيام لساعات طويلة.

إقرأ ايضاً : الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة بمختلف التخصصات مع رواتب وميزات مجزية

وأوضح “النمر” أن من أبرز هذه التحاليل اختبار وظائف الغدة الدرقية، الذي يقيس مستويات الهرمونات المسؤولة عن عمليات الأيض، وتحليل السكر التراكمي، الذي يعكس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية بغض النظر عن آخر وجبة.

وأضاف أن قياس الكوليسترول الضار (LDL) لم يعد يتطلب الصيام في معظم الحالات وفقًا لأحدث التوصيات الطبية، كما أن تحليل صورة الدم الكاملة (CBC)، الذي يقيس مؤشرات مثل الهيموجلوبين وعدد كريات الدم، يمكن إجراؤه دون الحاجة للامتناع عن الأكل.

وتشمل القائمة أيضًا تحاليل وظائف الكلى، التي تُقيّم كفاءة تصفية الفضلات، وتحليل البول للكشف عن الالتهابات وأمراض الجهاز البولي، بالإضافة إلى تحاليل وظائف الكبد، التي تقيّم صحة الكبد، وكذلك تحليل فيتامين (د)، المستخدم لتحديد مستوياته في الجسم وتأثيره على صحة العظام.

وأشار الدكتور “النمر” إلى أن الصيام لا يزال ضروريًا لبعض الفحوصات، مثل سكر الدم الصائم والدهون الثلاثية، نظرًا لتأثر مستوياتهما بتناول الطعام، مؤكدًا على أهمية استشارة الطبيب قبل إجراء أي تحليل لضمان دقةالنتائج.

مع التطور الطبي المستمر، لم تعد الحاجة للصيام شرطًا أساسيًا لإجراء بعض التحاليل. ينصح د. خالد النمر بمراجعة الطبيب المختص لتحديد نوع الفحوصات اللازمة وظروف إجرائها لضمان نتائج دقيقة وسريعة.