صدمة في الهلال: نجم هجومي مهدد بالإقصاء ومدافع تحت مجهر جيسوس!

تعيش جماهير الهلال حالة من القلق بعد التقارير التي تحدثت عن احتمال إقصاء نجم هجومي بارز من صفوف الفريق، في ظل قرارات فنية حاسمة يتخذها المدرب جورجي جيسوس. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث بات أحد المدافعين تحت مجهر المدرب، مما ينذر بتغييرات كبيرة في التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة.

كتب محمد سعد – شكل التعادل الإيجابي (2-2) بين الهلال وضمك في دوري روشن السعودي ضربة قوية لطموحات “الزعيم” في الحفاظ على الصدارة، إذ لم يكن فقدان النقاط وحده هو الأزمة، بل امتد القلق إلى الأداء المتواضع لبعض نجوم الفريق، وعلى رأسهم الثنائي ليوناردو وكاليدو كوليبالي، ما يضع المدرب جورجي جيسوس أمام قرارات حاسمة قبل المواجهات القادمة.

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ورغم تألق المهاجم البرازيلي ليوناردو هذا الموسم وتسجيله 13 هدفًا، متجاوزًا المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، إلا أن لقاء ضمك كشف عن تراجع في مستواه، حيث أهدر فرصة محققة كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح الهلال. هذه الفرصة المهدرة طرحت تساؤلات عديدة حول مدى قدرة ليوناردو على قيادة الهجوم في المواجهات الحاسمة، في ظل جاهزية ميتروفيتش، الذي يمتلك الخبرة والبراعة التهديفية التي يحتاجها الهلال في اللحظات الحاسمة.

أما المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، فقد كان أحد الأسباب الرئيسية في تعثر الهلال، بعدما ارتكب خطأ قاتلًا منح ضمك هدف التعادل. لم يكن هذا الخطأ الأول لكوليبالي هذا الموسم، إذ سبق أن وقع في عدة هفوات كلفت الفريق نقاطًا ثمينة. الأخطاء الدفاعية المتكررة قد تدفع جيسوس إلى إعادة النظر في خياراته الدفاعية، خاصة مع وجود بدائل جاهزة قد تمنح الهلال صلابة أكبر في الخط الخلفي.

ولكن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس معروف بشخصيته الصارمة وعدم تسامحه مع الأخطاء، خصوصًا في المباريات الحساسة. فهل تكون هذه المباراة نقطة تحول في خياراته التكتيكية؟ وهل نشهد تغييرات جذرية في تشكيلة الهلال الأساسية؟ الأسابيع المقبلة ستحمل الإجابة، لكن المؤكد أن ليوناردو وكوليبالي يعيشان تحت ضغط كبير، وقد يدفعان ثمن تعثر الهلال غاليًا.

تظل قرارات جيسوس محور جدل واسع بين الجماهير الهلالية، حيث يأمل عشاق الزعيم أن تسهم هذه التغييرات في تحسين أداء الفريق وتعزيز حظوظه في المنافسات المحلية والقارية القادمة.