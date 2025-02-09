فتح باب التوظيف في شركة كفاءات حلول الأعمال لشغل عدة وظائف شاغرة.. فرص عمل مميزة بانتظارك!

أعلنت شركة كفاءات حلول الأعمال عن فتح باب التوظيف لشغل مجموعة من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، مما يوفر فرص عمل مميزة للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية والانضمام إلى بيئة عمل ديناميكية. تأتي هذه الفرص ضمن سعي الشركة لتعزيز فريق عملها بكفاءات متميزة تواكب احتياجات السوق.

كتب محمد سعد – تُعلن شركة “كفاءات حلول الأعمال” عن توفر وظائف شاغرة و برامج تدريب في مدينتي الرياض و جدة. انضم إلى فريق عمل مُتميز و انطلق بمسيرتك المهنية في شركة مُبتكرة.

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الوظائف المُتاحة:

تُقدم “كفاءات حلول الأعمال” فرصًا وظيفية في مجموعة من المجالات، بما في ذلك:

إدارة المشاريع: مدير مشروع أول (Senior Project Manager) في الرياض . مدير التصميم (Design Manager) في الرياض . مدير مشروع (Project Manager) في الرياض .

المالية: مُراقب التكاليف (Cost Controller) في الرياض .

إدارة المخزون: مدير إدارة المخزون (Inventory Management Manager) في جدة .

تحليل البيانات: مُحلل المشاريع – خبير Power BI (Project Analyst – Power BI Expert) في الرياض .

الدعم الإداري: مساعد مستقل لـِـ مُراقبة الوثائق و المشتريات (Freelance Document Control and Procurement Assistant) في جدة .



برامج تمهير:

تُقدم “كفاءات حلول الأعمال” برنامجين لـِـ تمهير في الرياض في مجال:

تخصص المشاريع (Project Specialist): تدريب عملي لـِـ حديثي التخرج أو المُحترفين في بداية مسيرتهم المهنية في مجال إدارة المشاريع.

اكتساب المواهب (Talent Acquisition): خبرة عملية في اكتساب المواهب و عمليات التوظيف.

نبذة عن شركة “كفاءات حلول الأعمال”:

“كفاءات حلول الأعمال” هي شركة رائدة في تقديم حلول الأعمال في المملكة العربية السعودية، تُتخصص في إدارة المشاريع و الاستشارات في الموارد البشرية و حلول تقنية المعلومات. تلتزم الشركة بـِـ تقديم حلول مُبتكرة و فعّالة لـِـ لعملاء، و تلعب دورًا حيويًا في دعم الشركات في مُختلف القطاعات.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف أو برامج تمهير في “كفاءات حلول الأعمال”، يُرجى زيارة موقع الشركة (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية جديدة مع شركة رائدة مثل كفاءات حلول الأعمال، فلا تفوّت هذه الفرص المميزة. قدّم الآن وابدأ رحلة جديدة نحو النجاح والتطور المهني.