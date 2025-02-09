تحت الصفر: توقعات الأرصاد السعودية ليوم الأحد 9 فبراير 2025.. أجواء غائمة وانخفاض حاد في الحرارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقعاته لحالة الطقس يوم الأحد 9 فبراير 2025، مشيرًا إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر في بعض المناطق، مع أجواء غائمة وتوقعات بتساقط أمطار خفيفة في عدة مناطق. يأتي هذا الانخفاض نتيجة موجة برد قوية تؤثر على معظم مناطق المملكة.

كتب محمد سعد – تشهد ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد بتاريخ 9 فبراير 2025 طقس بارد على أغلب مناطق المملكة العربية السعودية وفق بيان المركز الوطني للأرصاد.

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مع وصول درجات الحرارة الصغرى تحت الصفر مع وجود فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشمالية منها، وتتأثر الرؤية الأفقية بالضباب في الصباح الباكر.

يسجل المركز الوطني للأرصاد انخفاض شديد في درجات الحرارة صباح اليوم الأحد على معظم المدن، وهي جاءت على النحو التالي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة المكرمة 30 16 70 صحو المدينة المنورة 24 11 50 عوالق الرياض 19 9 40 غائم جزئي/ عوالق ترابية جدة 28 18 80 صحو إلى غائم جزئي الدمام 21 8 75 غائم جزئي/ عوالق ترابية أبها 21 10 85 صحو إلى غائم جزئي تبوك 16 1 80 صحو إلى غائم جزئي بريدة 17 4 50 صحو إلى غائم جزئي طريف 10 –1 90 غائم جزئي / ضباب الطائف 22 10 60 رياح نشطة القنفذة 28 23 80 صحو إلى غائم جزئي ينبع 26 13 80 رياح نشطة السودة 15 5 85 غائم جزئي روضة التنهات 17 5 60 صحو إلى غائم جزئي حفر الباطن 16 2 60 صحو إلى غائم جزئي بيشة 30 12 60 عوالق الوجه 22 13 75 غائم جزئي / رياح نشطة

ينصح المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأجواء الباردة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في المناطق التي ستشهد درجات حرارة تحت الصفر.