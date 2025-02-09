مغامرة آسيوية مثيرة بانتظار شباب الأخضر وصراع العمالقة ينطلق في الصين!

يستعد شباب الأخضر لخوض مغامرة آسيوية جديدة مليئة بالتحديات والإثارة، حيث يشارك في بطولة كبرى تشهد صراع العمالقة على الأراضي الصينية. يدخل المنتخب السعودي هذه المنافسات بطموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية وإثبات قوته أمام أقوى المنتخبات الآسيوية.

كتب محمد سعد – كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن القوائم الرسمية للمنتخبات الـ16 المشاركة في بطولة كأس آسيا للشباب، التي تستضيفها الصين بمدينة شينزن، حيث تنطلق المنافسات يوم الأربعاء المقبل.

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وأكد الاتحاد في بيانه الرسمي أن جميع المنتخبات تملك الحق في استبدال اللاعبين قبل 24 ساعة من أي مباراة، ولكن فقط في حالات الإصابة أو المرض الخطير.

السعودية تكشف عن قائمتها الرسمية

ومن جانبه، أعلن ماركوس سواريز، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة مكونة من 23 لاعبًا، ضمت كلًا من:

حراس المرمى: عبد الله الغامدي، عبد الرحمن الغامدي، حمد يوسف.

الدفاع: سلطان العيسى، تركي المدني، سعود هارون، محمد برناوي، صالح برناوي، سعود تمبكتي، عواد أمان، نواف الغليميش.

الوسط: عبد الملك الحربي، فرحة الشمراني، بسام هزازي، راكان الغامدي.

الهجوم: ثامر الخيبري، رامز العطار، حسين الركواني، عمار اليوهبي، علي المهداوي، طلال حاجي، زياد الغامدي، سعد حقوي.

ويذكر أن مشوار الأخضر في دور المجموعات يستهل المنتخب السعودي للشباب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الأردن يوم الخميس المقبل، قبل أن يلتقي نظيره العراقي يوم الأحد، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات أمام كوريا الشمالية يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

أطول لاعب في البطولة

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الآسيوي أن كايلان ريان، لاعب المنتخب التايلاندي، يعد أطول لاعب في البطولة حيث يبلغ طوله 190 سم، كما أنه كان هداف فريقه في التصفيات.

تترقب جماهير الكرة السعودية أداء شباب الأخضر في هذه البطولة الآسيوية، مع آمال كبيرة في أن يحقق الفريق نتائج مشرفة تعزز مكانته على الساحة القارية وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل كرة القدم السعودية.