شركة بترورابغ تعلن عن 17 فرصة عمل شاغرة.. استكشف الوظائف المتنوعة الآن!

أعلنت شركة بترورابغ عن توفر 17 وظيفة شاغرة في تخصصات متنوعة، مما يوفر فرصًا مميزة للباحثين عن عمل في بيئة صناعية رائدة. تشمل هذه الفرص مجالات متعددة مثل الهندسة، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، مما يجعلها مناسبة لمختلف المؤهلات والخبرات.

كتب محمد سعد – هل تبحث عن فرصة مهنية في واحدة من الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات والطاقة؟ انضم إلى فريق بترورابغ وساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير منتجات حيوية تدعم مختلف القطاعات.

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الوظائف المتاحة في شركة بترورابغ – رابغ

مستشار قانوني أول

أخصائي تطوير رأس المال البشري

رئيس قسم تسويق المنتجات السائلة

مستشار إدارة المواهب

مهندس سلامة

رئيس قسم مركز عمليات الأمن السيبراني

أخصائي تطوير الأعمال الجديدة

أخصائي الأفران

مهندس تحكم في العمليات

مهندس متخصص في إدارة سلامة العمليات

مهندس أجهزة متخصص

مهندس تخطيط وجدولة

مستشار فحص

مفتش مصنع

مهندس بيئة

مهندس عمليات

محلل محاسبي (ضرائب وزكاة)

التخصصات المطلوبة

إدارة الأعمال

الموارد البشرية والتوظيف

القانون

التمويل والمحاسبة

التسويق والاقتصاد

الإحصاء

علوم الحاسب وتقنية المعلومات

هندسة الطاقة والعمليات

هندسة الإلكترونيات والنظم والحاسب

الهندسة الكهربائية والكيميائية والبيئية

الهندسة الميكانيكية

مكان العمل

مدينة رابغ، المملكة العربية السعودية

المزايا الوظيفية

بيئة عمل احترافية وداعمة

رواتب تنافسية وحوافز مغرية

فرص للتطوير المهني والتدريب المستمر

مزايا إضافية تشمل التأمين الصحي

كيفية التقديم

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول أي وظيفة أو ترغب بالتقديم، يرجى إرسال زيارة الموقع الرسمي لشركة بترورابغ. آخر موعد للتقديم يحدد وفق احتياجات الوظائف الشاغرة، كن جزءًا من فريق بترورابغ وساهم في تطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات في المملكة!

إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية جديدة مع شركة كبرى مثل بترورابغ، لا تفوّت هذه الفرص المميزة. قدّم الآن وابدأ مسيرتك المهنية في واحدة من أهم الشركات الصناعية في المملكة.