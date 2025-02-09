فرص عمل مميزة في تقنية المعلومات وإدارة البيانات بشركة تكامل القابضة.. انضم الآن!

أعلنت شركة تكامل القابضة عن توفر فرص عمل جديدة في مجالي تقنية المعلومات وإدارة البيانات، مما يوفر فرصة مثالية للمتخصصين في هذه المجالات للانضمام إلى بيئة عمل ديناميكية تدعم الابتكار وتطوير المهارات التقنية.

كتب محمد سعد – تُعلن شركة تكامل القابضة عن توفر وظائف شاغرة و برامج تدريب في مُختلف التخصصات في مدينة الرياض. انضم إلى فريق عمل مُتميز و انطلق بمسيرتك المهنية في شركة مُساهمة في خلق التغيير الإيجابي المُستدام.

إقرأ ايضاً : شركة بترورابغ تعلن عن 17 فرصة عمل شاغرة.. استكشف الوظائف المتنوعة الآن!

الوظائف المُتاحة:

تُقدم تكامل القابضة فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

الاستشارات: خبير استشارات فنية (Technical Consulting Expert).

خبير استشارات فنية (Technical Consulting Expert). ضمان الجودة لـِـ تقنية المعلومات: أخصائي أول ضمان جودة تقنية المعلومات (Senior IT Quality Assurance Specialist).

حوكمة البيانات: مدير أول حوكمة البيانات (Senior Data Governance Manager).

هندسة البيانات: مدير هندسة البيانات (Data Engineering Manager).

علم البيانات و التحليلات: مدير علم البيانات و التحليلات (Data Science and Analytics Manager).

حوكمة المنتجات: مدير حوكمة المنتجات (Product Governance Manager).

إدارة المشاريع لـِـ تقنية المعلومات: مدير مشروع تقنية المعلومات (IT Project Manager).

برنامج التدريب:

تُقدم تكامل القابضة برنامج تدريب في مجال الموارد البشرية (Human Resources) يشمل:

التدريب التعاوني (Co-op Training).

برنامج تمهير (Tamheer Program).

التخصصات المطلوبة:

الاقتصاد، الإحصاء، الرياضيات، الفيزياء، إدارة الأعمال، و الموارد البشرية.

هندسة الحاسب، علوم الحاسب، إدارة المشاريع، نظم المعلومات، و تقنية المعلومات.

أو ما يُعادلها.

نبذة عن شركة تكامل القابضة:

تكامل القابضة هي شركة حكومية سعودية تُدار بـِـ مفهوم حديث يهدف إلى خدمة أفراد المُجتمع و مُختلف قطاعات الأعمال في القطاعين الحكومي و الخاص. و تُساهم الشركة في تمكين و تطوير القوى العاملة السعودية و خلق التغيير الإيجابي المُستدام في سوق العمل.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف أو برامج التدريب في تكامل القابضة، يُرجى زيارة موقع الشركة.

إذا كنت تمتلك الخبرة في تقنية المعلومات أو إدارة البيانات، فلا تفوّت فرصة الانضمام إلى فريق عمل تكامل القابضة والمساهمة في مشاريع تقنية رائدة. سارع بتقديم طلبك اليوم!