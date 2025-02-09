مفاجأة كبرى: نجم ليفربول يقترب من دوري روشن والأهلي في قلب المفاوضات!

في تطور مفاجئ، كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نجم ليفربول من الانضمام إلى دوري روشن السعودي، وسط مفاوضات جادة يقودها نادي الأهلي. تأتي هذه الصفقة المحتملة كجزء من تحركات الأندية السعودية لتعزيز صفوفها بأسماء عالمية، مما يرفع من مستوى المنافسة في الدوري ويعزز مكانته على الساحة الكروية العالمية.

كتب محمد سعد – كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي بات أحد الأهداف المحتملة لنادي الأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وبحسب شبكة ANFIELD WATCH، فإن المدير الفني الجديد للريدز، آرني سلوت، غير مقتنع بإمكانيات نونيز، ما يدفع النادي إلى التفكير في بيعه خلال الميركاتو الصيفي القادم، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من أندية دوري روشن السعودي.

وتشير التقارير إلى أن نادي الأهلي السعودي يضع نونيز ضمن قائمة أولوياته لتعزيز خط الهجوم، مستفيدًا من رغبة ليفربول في التخلي عن اللاعب، رغم امتداد عقده مع الفريق حتى يونيو 2028.

ووفقًا لآخر تحديث من موقع ترانسفير ماركت، تبلغ القيمة السوقية لنونيز 65 مليون يورو، وهو رقم قد يكون في متناول الأندية السعودية الراغبة في تعزيز صفوفها بنجوم عالميين.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، خاض نونيز 127 مباراة، سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 22 آخرين، لكنه تلقى 20 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وعلى صعيد آخر، يستعد فريق الأهلي السعودي لمواجهة مرتقبة أمام النصر في قمة الجولة 20 من منافسات دوري روشن السعودي، حيث يسعى الفريق لمواصلة عروضه القوية والمنافسة على المراكز المتقدمة.

إذا تمت الصفقة، ستكون إضافة قوية لدوري روشن السعودي، حيث يترقب عشاق الكرة السعودية والعالمية إعلان التفاصيل الرسمية لمعرفة تأثير هذه الصفقة على مستوى المنافسة في الموسم المقبل.