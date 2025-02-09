تصريح ناري: رعب في الهلال بعد انتصار الاتحاد على الشباب.. وبديل عوار الغامدي يعلق!

أشعل فوز الاتحاد على الشباب الأجواء في دوري روشن السعودي، مما أثار قلق الهلال الذي يترقب نتائج المنافسين في سباق الصدارة. وفي تصريح ناري، علّق الغامدي، بديل النجم عوار، على أداء الفريق والتحديات المقبلة، مؤكدًا أن الاتحاد يواصل الضغط بقوة في مشوار المنافسة.

كتب محمد سعد – يُعلق لاعب نادي الاتحاد السعودي “حامد الغامدي” على المنافسة القوية التي خاضها بدوري روشن السعودي الموسم الكروي 2024/ 2025.

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فقد شارك “الغامدي” مع الاتحاد في الفوز على نظيره فريق الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد في سياق مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وارتفع رصيد الاتحاد لـ 43 نقطة ويحتل وصافة جدول ترتيب دوري روشن خلف الهلال صاحب الصدارة تفوق على العميد بأفضلية المواجهات المباشرة.

وظهر “الغامدي” في تصريحات متلفزة عبر قناة SSC بعد المواجهة، وأكد على أن الانتصار على الشباب كان مهم جدًا بالنسبة لنادي الاتحاد.

أبدى سعادته بالفوز على الشباب موجهًا الشكر إلى جماهير العميد بعد الدعم الكبير المُقدم أمام الليث، وأكد على قوى وترابط أركان الفريق كمجموعة.

في الوقت الحالي يستعد لاعبو نادي الاتحاد إلى خوض مواجهة أخرى أمام فريق ضمك، وهذا ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي يوم الإثنين المُقبل 27 يناير.

تظل المنافسة بين الهلال والاتحاد على أشدها مع تصاعد التصريحات والأداء القوي في الملعب، مما يزيد من حماس الجماهير التي تترقب الجولات القادمة لمعرفة من سيتفوق في صراع القمة.