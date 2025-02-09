رامون بلانيس يحسم الجدل حول مستقبله مع الاتحاد

خرج المدير الرياضي لنادي الاتحاد، رامون بلانيس، عن صمته ليحسم الجدل الدائر حول مستقبله مع الفريق، بعد تزايد الشائعات حول احتمالية رحيله. وجاءت تصريحات بلانيس لتوضح موقفه النهائي وتضع حدًا للتكهنات التي أثارت قلق جماهير العميد في الفترة الأخيرة.

كتب محمد سعد – حسم الإسباني رامون بلانيس المسؤول الرياضي بنادي الاتحاد، الجدل حول رحيله عن صفوف الفريق، مؤكداً التزامه الكامل بعقده مع العميد، وشهدت الفترة الأخيرة تردد أنباء عن تلقي بلانيس عروضاً مغرية من أندية أوروبية، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع الاتحاد، إلا أن المسؤول الإسباني فضل البقاء في جدة.

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وقال بلانيس في تصريحات صحفية: أنا سعيد بوجودي في الاتحاد، وأطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات مع هذا النادي العريق، جماهير الاتحاد تستحق كل التقدير وأنا ملتزم بخدمتها.

ويذكر أن الاتحاد حقق فوز مهم في آخر مبارياته بالدوري، مما عزز موقعه في جدول الترتيب، ورفع معنويات اللاعبين والجهاز الفني.

تمنح تصريحات بلانيس الجماهير الاتحادية بعض الطمأنينة بشأن استقرار الجهاز الفني والإداري، في وقت حاسم من الموسم، حيث يواصل الاتحاد سعيه لتحقيق المزيد من النجاحات محليًا وقاريًا.