رياح نشطة وأتربة مثارة تؤثر على هذه المناطق في السعودية.. طقس الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تنبيهًا حول توقعات طقس يوم الخميس، حيث ستشهد عدة مناطق رياحًا نشطة مصحوبة بأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية. يأتي هذا التأثير الجوي نتيجة تقلبات الطقس المعتادة خلال هذه الفترة من العام، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة للسائقين ومرضى الجهاز التنفسي.

كتب محمد سعد – نبه المركز الوطني للأرصاد من عاصفة ترابية ستضرب وسط المملكة يوم الخميس، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء، وستشمل هذه العاصفة مناطق الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، مصحوبة برياح قوية وتدني في الرؤية الأفقية.

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وفي نفس السياق يتوقع المركز هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم الخميس وحتى الاثنين المقبل، في مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، الجوف، والحدود الشمالية، مع احتمال حدوث سيول وبرد وارتفاع في الأمواج على السواحل.

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق أخرى مثل المدينة المنورة، جدة، نجران، وتبوك.

ينصح المركز الوطني للأرصاد جميع المواطنين والمقيمين بمتابعة تحديثات الطقس واتباع التعليمات الوقائية لتجنب أي مخاطر قد تنتج عن الرياح القوية والأتربة المثارة خلال يوم الخميس.