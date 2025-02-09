7 كواكب في ليلة واحدة: الزعاق يكشف عن ظاهرة فلكية نادرة يشهدها العالم قريبًا

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عن ظاهرة فلكية نادرة سيشهدها العالم قريبًا، حيث ستظهر 7 كواكب في ليلة واحدة بوضوح في سماء الأرض. وتعتبر هذه الظاهرة فرصة ذهبية لهواة الفلك ومحبي رصد النجوم لمتابعة حدث استثنائي يجمع بين الجمال العلمي وروعة الكون.

كتب محمد سعد – يصرح خبير الأرصاد الفلكية والجوية الدكتور “خالد الزعاق” عن موعد العالم مع ظاهرة فلكية نادرة، وهي تتشكل في اصطفاف 7 كواكب في ليلة واحدة.

إقرأ ايضاً : ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء السعودية.. الزعاق يكشف موعد الحدث وتأثيره على الأجواء

فقد أشار “الزعاق” إلى أن هذه الظاهرة سوف تشمل رؤية 5 كواكب بالعين المجردة، وهي (عطارد – الزهرة – المشتري – المريخ – زحل)، بجانب رؤية كوكبي (نبتون – أورانوس) عبر التلسكوب.

تابع خبير الأرصاد الفلكية “الزعاق” يوضح أن الكواكب التي تعتبر زينة السماء ومصابيحها تتحرك في مدارات بيضاوية حول نجم الشمس، وهذا الأمر يجعل رؤية العامة لها تتفاوت من عام إلى آخر.

بين الدكتور “خالد الزعاق” قائلًا: “مشاهدة ثلاثة إلى أربعة كواكب في ليلة واحدة أمر متكرر، لكن رؤية سبعة كواكب مصطفة معًا في ليلة واحدة من النوادر”.

تتزامن هذه الظاهرة مع ظهور مذنب يمكن رؤيته بعد مغيب الشمس من الجهة الغربية، وأكد خبير الأرصاد الفلكية على أن المذنبات تقع على مسافات شائعة من الأرض، ولكنها تضيف لمسة جمالية فريدة إلى هذا الحدث الفلكي النادر.

ينصح الدكتور الزعاق الجميع بالاستعداد لمتابعة هذه الظاهرة الفريدة، التي قد لا تتكرر إلا بعد سنوات طويلة، حيث تمثل فرصة مميزة للاستمتاع بمشاهدة الكواكب والتعرف أكثر على أسرار الفضاء.