استقبلي شهر رمضان بكل أريحية.. طريقة عمل القطائف المقرمشة بخطوات سهلة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد الحاجة لتحضير وصفات شهية تضيف أجواءً مميزة للمائدة الرمضانية. تُعتبر القطائف المقرمشة من أشهر الحلويات التقليدية التي لا غنى عنها في هذا الشهر الفضيل. تعلمي طريقة عمل القطائف المقرمشة بخطوات بسيطة لتحصلي على مذاق رائع يبهج عائلتك وضيوفك.

كتب محمد سعد – تعتبر طريقة عمل القطايف المقرمشة هي من أهم الطرق التي يحتاج إليها الأشخاص في شهر رمضان الكريم، حيث تعتبر واحدة من أجمل الوجبات التي تحلو بها السهرات الرمضانية مع الأهل والأصدقاء، لذلك سوف نتعرف على الإعداد الصحيح لها.

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مقادير عمل القطايف المقرمشة

سوف تحتاجين إلى عدد من المقادير لإتمام تلك العملية، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:

3 أكواب من الماء.

3 ملاعق صغيرة من البكينج باودر.

رشة ملح.

كوبان من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب سميد.

نصف كوب من السكر.

خطوات تحضير عجينة القطايف

تتم عملية التحضير لتلك العجينة من خلال عدد من الخطوات البسيطة، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي: يتم وضع المكونات السابقة في الخلاط، مع التأكد من التحريك الجيد من أجل عدم التصاق أي من المكونات في الخلاط. يتم وضع العجين على هيئة شكل دائري على النار، مع مراعاة عدم وجود حواف لتلك الصينية. الانتظار حتى تطيب على النار ويتم رفعها ووضعها على القماش.

مقادير عمل القطايف بالقشطة

واحدة من الأفكار المميزة التي تستعين بها ربات البيوت، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

كوب من الدقيق متعدد الأغراض.

كوب سميد ناعم.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان ونصف من الماء الساخن.

كوب من القشطة وربع كوب من الفسدق المطحون للحشوة.

كوب سكر وماء ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وماء الورد للشربات.

طريقة عمل القطايف بالقشطة