الأفضل بين الكثير.. عروض بيم لشهر فبراير 2025 استعدادًا لشهر رمضان المبارك

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تقدم سلسلة متاجر بيم عروضًا مميزة لشهر فبراير 2025 تشمل تخفيضات كبيرة على مختلف المنتجات الغذائية والمنزلية. استعد لاستقبال الشهر الفضيل بتوفير استثنائي على احتياجاتك اليومية من المواد الأساسية والمستلزمات الرمضانية.

كتب محمد سعد – من أهم وأشهر المتاجر التي تقدم الكثير من التخفيضات طوال شهر فبراير، وذلك من أجل الاستعداد لشهر رمضان هي سلسلة متاجر بيم والتي تمتلك فروع في جميع أنحاء الجمهورية، لذلك يستطيع الجميع الحصول على جميع السلع التي يحتاجون إليها طوال شهر رمضان بأفضل الأسعار، وتعد السلع الغذائية من أهم المنتجات التي يقبل الكثير عليها خلال فترات العروض والتخفيضات، خاصة في الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان.

إقرأ ايضاً : عروض بيم في البلاك فرايداي مميزة .. خصومات رائعة لا تفوت فرصة الشراء

عروض بيم لشهر فبراير

من أكثر السلع التي يرغب الكثير في تخزين كميات منها من أجل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم هي ياميش رمضان، ويتكون ياميش رمضان من عدد من المنتجات التي يتم تناولها بكثرة خلال شهر رمضان، ويقدم متجر بيم هذه التخفيضات على أسعار الياميش في جميع الفروع التابعة له، ومن أهم التخفيضات على أسعار الياميش هي:

سعر ربع كيلو من الخروب المجروش من شركة أبو عوف هو 29.95 جنيه.

سعر ربع كيلو من التين المجفف من شركة الحاج عرفة هو 109.95 جنيه.

سعر لفة من قمر الدين المصري وزن 400 جرام هو 27.95 جنيه.

سعر لفة قمر الدين وزن 400 جرام من شركة توليدو هو 72.95 جنيه.

سعر ربع كيلو من الكركديه من شركة توليدو هو 46.95 جنيه.

سعر 300 جرام من التمر الهندي من شركة توليدو هو 42.95 جنيه.

سعر تمر محشو باللوز وزن 200 جرام من شركة الطحان هو 74.95 جنيه.

سعر دبس تمر وزن 325 من شركة زادنا هو 41.95 جنيه.

عروض بيم على السلع الغذائية

يقدم بيم تخفيضات على أسعار العديد من السلع الغذائية المختلفة، وذلك حتى يستطيع المواطنين تخزين الكثير هذه السلع التي يحتاجون إليها، ويطرح بيم هذه العروض في مختلف الفروع في جميع المحافظات، ومن أهم هذه العروض:

أرز مصري من شركة ريتا سعر الكيلو 27 جنيه

مكرونة أكياس وزن الكيس 400 سعر من شركة لمتنا سعر الكيس 11 جنيه.

زيت دوار الشمس وزن 4.5 لتر سعر الزجاجة 390 جنيه.

سكر من شركة السلام سعر الكيلو 31 جنيه.

سمن طبيعي من الحلوب إكسترا سعر العبوة وزن

750 جرام 250 جنيه

لا تفوّت فرصة الاستفادة من عروض بيم الحصرية لشهر فبراير 2025، حيث يمكنك الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية تناسب جميع احتياجاتك في شهر رمضان المبارك.