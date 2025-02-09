بمكون بسيط من مطبخك.. تعرفي على طريقة عمل الحمام الكداب بخطوات سهلة

إذا كنتِ ترغبين في تحضير وصفة لذيذة تشبه طعم الحمام المحشي دون الحاجة لاستخدام الحمام الحقيقي، فإن الحمام الكداب هو الخيار المثالي لكِ. بمكونات بسيطة متوفرة في منزلك، يمكنكِ تحضير طبق شهي واقتصادي يناسب جميع أفراد الأسرة ويضيف لمسة مميزة لمائدتك.

كتب محمد سعد – يعد الحمام الكداب من الاكلات الشهيرة الجميلة واللذيذة بشكل كبير ومن الاكلات المرغوبة والمحببة والتي تكون بسيطة في التحضير، وكثير من الاشخاص يحبون ويعشقون الحمام، وتشبه في شكلها الحمام الحقيقي وهي وجبة مكونة من اوراك الفراخ، ويمكن تجهيز تلك الوجبة في المنزل بكل سهولة ودون أي صعوبات تذكر، وستحصلين على نفس الطعم الشهي للحمام، لذا سنعرفك في هذا المقال على طريقة عمل الحمام الكداب بسهولة وبالمنزل كذلك.

إقرأ ايضاً : أسهل طريقة لتحضير الحمام الكداب مع حشوة لذيذة خطوة بخطوة

عمل الحمام الكداب

يمكن عمل وجبه الحمام الكداب مثلها مثل وجبة الحمام المحشي العادية ويكون منافس لها في الطعم، حيث ستحصلين على نفس الطعم الشهي وذلك من خلال أوراك الفراخ وإضافة بعض المكونات والتي من خلالها ستحصلين على وجبه اقتصاديه وشهية في نفس الوقت مكونات سهله ومتوفرة ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، ويمكن التحكم في الكمية حسب عدد افراد الاسرة، وفيما يلي نوضح لك المكونات التي تحتاجين لها كالتالي:

أوراك فراخ مخلية.

فلفل اسود.

توابل.

السبع بهارات.

ورق لوري.

ملح.

ملعقة من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

نصف ليمون عصير.

نصف كوب من الطماطم المبشورة.

حبة بصل كبيرة مبشورة.

3 فصوص ثوم مفروم.

كوب من الأرز.

كوب وربع من الماء.

طريقة عمل الحمام الكداب

يمكن تحضير احلى وجبه حمام كذاب من خلال المكونات والمقادير السابقة وذلك من خلال الخطوات البسيطة والسهلة غير معقدة، ومن أهم تلك الخطوات لتحضير الوجبة:

نغسل أوراك الفراخ بالماء والملح والخل جيداً ونصفيه تماماً.

نقوم تتبيل اوراق الفراخ بالملح والفلفل الاسود والبهارات.

احضري وعاء وضعيه على النار ونضع السمن والبصل حتي يقدح البصل.

نضيف الأرز المغسول ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي.

نضيف الملح والفلفل الاسود والبهارات وورق اللورا ونقلبهم جيداً.

نبدا في حشو اوراق الفراخ ونغلقها بأعواد خشبية حتى لا يخرج الأرز اثناء الطهي.

في حلة ماء على النار ونضع بها بصله وورق اللوري ونضع أوراك الفراج حتي تنضج.

نخرجها وفي صينية الفرن نرص الحمام الكداب وندهن الوجه بالصلصة المضاف إليها القليل من الزيت وتدخلها الفرن لمدة نصف ساعة حتي يحمر لونها.

استمتعي بمذاق رائع مع وصفة الحمام الكداب التي تجمع بين سهولة التحضير والطعم الشهي. جربي هذه الطريقة السهلة وقدميها لعائلتك كوجبة مميزة تضيف لمسة من التنوع إلى سفرتك.