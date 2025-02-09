برائحة فواحة ممتازة.. تعلمي طريقة عمل الصابون في المنزل بخطوات سهلة

إذا كنتِ ترغبين في صنع صابون طبيعي برائحة فواحة وجودة عالية، يمكنكِ الآن تعلم طريقة عمل الصابون في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وآمنة. تعتبر هذه الطريقة مثالية للحصول على صابون يناسب جميع أنواع البشرة مع إمكانية إضافة الزيوت العطرية المفضلة لديكِ للحصول على روائح منعشة ومميزة.

كتب محمد سعد – مع زيادة الأسعار باتت كل ربات البيوت تقوم بالبحث عن التوفير وتريد عمل المنظفات بالمنزل بمقادير سهلة وبسيطة وبتكلفة أقل، وأن تكون رائحته فواحة وجذابة كذلك، لأن هذا النوع من الصابون هو أكثر ما تفضله ربات المنازل، ولكن نظرًا لأن سعره قد ارتفع فقد أصبحت تكلفة شرائه مرتفعة، لكنك سنعرفك في هذا المقال على طريقة عمل الصابون في المنزل برائحة فواحة دون أن تكلفي نفسك وباستخدام مكونات اقتصادية بسيطة، وستتمكنين من تحضير كمية وفيرة من الصابون في منزلك دون أن تدفعي مبالغ كبيرة.

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عمل الصابون

نحتاج في عمل الصابون في المنزل لاستخدام بعض المكونات الاقتصادية البسيطة التي لن تكلفك كثيرًا، وفيما يلي نوضح لك هذه المكونات على النحو التالي:

صابونة.

ملعقة سكر كبيرة.

4 ملاعق من نشا الذرة.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

ملعقة من رائحة اللافندر.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

كوبان ونصف من الماس.

طريقة عمل الصابون في المنزل

فيما يلي سنعرفك على طريقة عمل الصابون في المنزل برائحة فواحة وجميلة لإكساب الجسم رائحة ذكية وعطرة، وأن تقوم بتفتيح البشرة كذلك لاحتوائها على نسبة من الزيوت الطبيعية، وفيما يلي نوضح لك طريقة تحضيرها على النحو التالي:

يتم أولًا بشر الصابونة ووضعها بإناء عميق فوق النار مع كوبين من الماء والتقليب فوق نار هادئة.

يتم إضافة زيت الزيتون وزيت الجلسرين وماء الورد على المكونات، مع الاستمرار بتقليب كل هذه المكونات للحصول على قوام غليظ كريمي.

يوضع النشا بنصف كوب من الماء ويتم تقليبه جيدًا لكي يذوب، ثم يتم إضافته إلى الصابون مع الاستمرار بالتقليب.

حين تتماسك المكونات يتم إضافة رائحة اللافندر مع الاستمرار بالتقليب باستخدام مضرب سلك.

يترك الخليط لكي يبرد ثم يتم صبه بقوالب سيليكون وتركه ليلة كاملة ومن ثم ستحصل على صابون رائحة فواحة وعطرة.

استمتعي بتجربة صنع الصابون الطبيعي في المنزل، حيث يمكنكِ التحكم في المكونات والروائح حسب رغبتك. جربي هذه الوصفة وامنحي بشرتك نعومة وانتعاشًا مع كل استخدام.